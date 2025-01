Teufel AIRY TWS PRO: la nuova frontiera dell’audio wireless

Teufel presenta AIRY TWS PRO, il più recente modello della sua serie di cuffie AIRY, una vera rivoluzione per gli appassionati di musica e tecnologia. Questi auricolari wireless combinano tecnologie avanzate e design moderno, offrendo funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, controlli intuitivi direttamente sugli auricolari e una batteria a lunga durata, il tutto racchiuso in cinque eleganti nuove colorazioni.

Nella frenesia della vita quotidiana, AIRY TWS PRO rappresenta il compagno ideale per chi cerca un momento di tranquillità. Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC), sei microfoni captano con precisione i suoni esterni e li annullano con un controrumore generato in tempo reale. Il risultato? Un isolamento acustico ottimale, che permette di immergersi completamente nella musica preferita, in un audiolibro o in un podcast.

La tecnologia ANC di AIRY TWS PRO si adatta dinamicamente all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza d’ascolto fluida in ogni situazione, dai viaggi in treno alle strade affollate

Quando necessario, la cancellazione del rumore può essere trasformata in modalità trasparenza, che amplifica i suoni esterni per rendere più chiaro l’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari. Perfetta per ascoltare annunci nelle stazioni o negli aeroporti, questa modalità può essere attivata comodamente dall’app o direttamente dagli auricolari.

Gli AIRY TWS PRO offrono un sistema di controlli touch intuitivo su entrambi gli auricolari.

Un tocco : avvia o mette in pausa la riproduzione.

: avvia o mette in pausa la riproduzione. Due tocchi : passa alla traccia successiva.

: passa alla traccia successiva. Tre tocchi : torna alla traccia precedente.

: torna alla traccia precedente. Tocco prolungato: cambia modalità di cancellazione del rumore.

Oltre ai controlli di riproduzione, è possibile attivare l’assistente vocale del proprio smartphone e personalizzare le impostazioni audio tramite l’app gratuita.

Le prestazioni della batteria sono un altro punto di forza. Gli AIRY TWS PRO garantiscono oltre quattro ore di autonomia continua con ANC attivo e volume medio, estendibili fino a 19 ore grazie alla custodia di ricarica. Senza ANC, si raggiungono otto ore di utilizzo continuo e un totale di 32 ore con la custodia completamente carica.

Con il loro mix di funzionalità all’avanguardia, durata eccezionale e design versatile, gli AIRY TWS PRO di Teufel sono destinati a diventare un punto di riferimento per chi cerca auricolari in-ear che uniscano stile e prestazioni.