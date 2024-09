“The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” in uscita su Nintendo Switch

Il regno di Hyrule è in pericolo in “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, il nuovo gioco in uscita il 26 settembre esclusivamente per Nintendo Switch. Gli abitanti di Hyrule si trovano a fronteggiare una minaccia sconosciuta: misteriosi squarci nel terreno. La Principessa Zelda, affiancata dalla fata Tri, dovrà avventurarsi negli squarci per salvare il suo regno dall’oscurità che si nasconde al loro interno.

Il trailer ufficiale, intitolato “Esplorando il mondo del Nulla!”, offre un’anteprima di cosa attende i giocatori in questo nuovo capitolo dell’amata saga. Sarà possibile scoprire cosa si cela dietro questi squarci nel tessuto della realtà e come influenzeranno le epiche avventure della Principessa Zelda e della sua fidata compagna Tri.

Con “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, i giocatori potranno immergersi in un’avventura avvincente e ricca di misteri, esplorando nuove terre, affrontando pericolosi nemici e risolvendo enigmi intricati. Una combinazione perfetta di azione, esplorazione e puzzle che promette di tenere incollati i fan della serie per ore di gioco coinvolgente.