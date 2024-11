Timm Barlet nominato Direttore di Audi Italia

Dal 1° gennaio 2025 Timm Barlet entrerà a far parte della squadra di Volkswagen Group Italia. Nel ruolo di Direttore della Divisione Audi, Timm risponderà all’AD Christoph Aringer e porterà avanti, nel complesso mercato italiano, la strategia del Brand dei quattro anelli definita da Fabrizio Longo.

Timm Barlet, 47 anni, di nazionalità tedesca, ha conseguito un Master in Business Administration presso l’Università Cattolica di EichstättIngolstadt (Germania).

Barlet ha trascorso una parte significativa della propria carriera in Audi AG, dove dal 2004 ha ricoperto vari ruoli in ambito Vendita, Service e Network Management. Grazie a questi incarichi, ha acquisito ampie conoscenze e maturato importanti esperienze, con responsabilità sia in

Germania, sia a livello internazionale. Negli ultimi anni è stato Direttore Sales & Marketing per la regione dell’America Latina e per la regione del Nord Europa. Attualmente è Senior Director Sales & Marketing per i mercati di Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna.