Topps protagonista del fenomeno “collezionismo”

Il mercato delle carte collezionabili sportive sta vivendo un periodo d’oro, con cifre di vendita che raggiungono livelli sorprendenti. Con la carta più costosa di sempre, un Mickey Mantle del 1953 prodotto da Topps e venduto per 12,5 milioni di dollari, non c’è da stupirsi che l’interesse per il collezionismo stia crescendo in modo esponenziale.

Solo nel 2022 il mercato era stato valutato ben 9,69 miliardi di dollari, ma entro il 2030 raggiungerà la cifra record di almeno 20,48 miliardi. Questi numeri impressionanti dimostrano quanto il collezionismo sia diventato un fenomeno di estremo successo, coinvolgendo sempre più appassionati disposti a investire cifre elevate per aggiungere pezzi rari alla propria collezione.

Topps, azienda leader nel settore con oltre 80 anni di storia, continua a innovarsi e ad ampliare la gamma di prodotti in catalogo. Con eventi, fiere e manifestazioni che coinvolgono appassionati di tutte le età, Topps si impegna a mantenere viva la passione per il collezionismo e a creare un senso di comunità tra gli appassionati.

Il collezionismo è un fenomeno culturale che unisce persone con interessi comuni, andando al di là della semplice passione. Topps è attiva anche negli eventi sportivi, come il recente Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, dove ha lanciato la nuova edizione di Turbo Attax, un gioco di carte collezionabili che coinvolge i piloti di Formula 1, 2 e 3.

Recentemente, Topps ha presentato le sue prime due collezioni di carte e figurine dedicate al torneo Uefa Euro 2024 in importanti festival come Napoli Comicon e Play Modena. L’azienda ha anche organizzato la Topps Hobby RIP Night, un evento internazionale dedicato agli amanti del collezionismo sportivo che ha ottenuto un grande successo anche in Italia.

Nell’arco del 2024, non si contano poi le personalità di spicco coinvolte attivamente in tutte queste occasioni da Topps: dagli ex calciatori Lele Adani, Giorgio Chiellini e Massimo Ambrosini a creator da milioni e milioni di giovani follower come MikeShowSha o il duo comico Ufozero2. Naturalmente non finisce qui, perchè in vista degli attesissimi eventi di rilevanza internazionale Lucca Comics & Games e Milan Games Week & Cartoomics, Topps ha in serbo una serie di sorprese per tutti i suoi affezionatissimi fan italiani degne del leader nel mondo del collezionismo.