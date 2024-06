U.S. POLO ASSN. presenta a PITTI UOMO l’anteprima calzature e accessori SS 25

U.S. Polo Assn. conferma la sua presenza all’edizione 106 di Pitti Immagine Uomo, in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno 2024. L’occasione vedrà inoltre, a conferma dei valori del brand e del suo sostegno costante allo sport, l’esclusivo evento “Firenze Polo Tribute” mercoledì 12 giugno; un momento celebrativo dello sport antico del Calcio Fiorentino, rappresentativo della storicità di Firenze, al quale U.S. Polo Assn. si unirà, portando in campo una partita di polo amichevole, Italia-Francia, nella suggestiva piazza Santa Croce, cuore della città.

Stile, comfort e qualità fanno da cardine al mood della collezione primavera/estate 2025, in cui l’eleganza informale e il carattere sportivo del brand si coniugano con le interpretazioni fashion contemporanee.

La collezione calzature uomo per la prossima primavera estate 2025 include strutture e forme inaspettate. Tra le novità, Caius, inedito modello a cassetta realizzata in un mix di rafia e pelle PU, e Miguel, linea di mocassini e scarpe barca in vera pelle e crosta con fondo a cassetta in gomma bianca. Sul fronte sneakers, da sempre modello di punta del brand, la new entry Jake arricchisce la silhouette tradizionale di elementi contemporanei, tra cui accenti cromatici vibranti e magnetici, e combinazioni di nylon, mesh e vero suede per un tocco di pregio.

L’attitudine sportiva dal sapore classico di U.S. Polo Assn. si materializza nella collezione accessori per lui. La prossima stagione accoglie proposte di mood e stili, dal business al casual, che promettono di accontentare a 360 gradi ogni attitudine. Ideale per l’ufficio così come per le trasferte d’affari, Birmingham è lo zaino in simil nappa pratico e funzionale, dal look autorevole ma allo stesso tempo fresco e moderno. Novità assoluta di quasi tutti i modelli di zaini U.S. Polo Assn., tra cui il leggero Aspen in nylon, sarà l’introduzione della pratica tasca porta borraccia, a sostegno di una sensibilità maggiore verso un futuro più sostenibile attraverso un limitato ricorso alla plastica nel proprio quotidiano.