UM Motorcycles conclude con successo il primo demo-tour italiano

UM Motorcycles, nota azienda americana specializzata nella produzione di moto custom di cilindrata compresa tra 125cc e 300cc, ha recentemente completato il suo primo demo-tour in Italia. Questo evento, che si è svolto tra l’8 giugno e il 27 luglio 2024, ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare il pubblico italiano al marchio, riscuotendo un notevole successo con oltre 280 test ride effettuati.

Il tour ha attraversato diverse regioni italiane, toccando Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia. Le tappe, organizzate presso i concessionari ufficiali UM, hanno permesso a motociclisti di tutte le età di provare gratuitamente i modelli più rappresentativi del marchio. Tra questi, la Renegade Vegas 300cc è stata la moto più richiesta, seguita dai modelli XTreet 125 e Renegade Sport 125cc, particolarmente apprezzati dai giovani e dagli amanti della guida urbana.

L’evento conclusivo si è tenuto il 27 luglio a Beinasco, presso la sede di MO.VI S.p.A., distributore ufficiale di UM Motorcycles in Italia. Francesco Messina, Amministratore Delegato del Gruppo MO.VI, ha evidenziato l’importanza del demo-tour per rafforzare il legame con la community e offrire ai motociclisti un’esperienza diretta con le moto UM. Messina ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale dei dealer, che, oltre a facilitare la vendita, contribuiscono a creare un rapporto di fiducia con i clienti.

Negli ultimi sette mesi, UM Motorcycles ha visto una significativa espansione della sua rete di concessionari in Italia, raddoppiando il numero di punti vendita, che sono passati da 21 a 44, distribuiti in 12 regioni. Questo risultato riflette la volontà dell’azienda di ampliare la propria presenza sul territorio nazionale e di avvicinarsi sempre di più ai motociclisti italiani, offrendo un servizio attento e qualificato.

Guardando al futuro, UM Motorcycles ha annunciato che continuerà a investire in progetti orientati alla community, con l’obiettivo di offrire esperienze uniche ai propri clienti. Inoltre, sono attese diverse novità di prodotto per l’autunno 2024, destinate a entusiasmare gli appassionati del marchio. UM Motorcycles conferma così il suo impegno nel consolidare la propria presenza in Italia, puntando su una combinazione di tradizione, efficienza e innovazione per realizzare il sogno di libertà su due ruote.