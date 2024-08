Volkswagen ID. Buzz mobility partner di MasterChef Italia

Volkswagen è lieta di annunciare la sua collaborazione con MasterChef Italia, il celebre cooking show realizzato da Endemol Shine Italy e trasmesso su Sky e in streaming su NOW. Come Mobility Official Partner, Volkswagen presenterà tre esemplari dell’ID. Buzz, l’iconico Bulli completamente elettrico, durante le prove esterne dei concorrenti. Questi veicoli, caratterizzati da una carrozzeria bicolor bianco/arancione in perfetta sintonia con l’estetica della trasmissione, offrono una visione moderna della mobilità sostenibile.

Recentemente, Volkswagen ha ampliato la propria offerta introducendo sul mercato la versione a 7 posti a passo lungo e la sportiva GTX, confermando il proprio impegno verso la produzione di veicoli elettrici all’avanguardia. L’ID. Buzz si distingue per il suo design iconico e versatile, che si adatta perfettamente alle esigenze di chiunque sia alla ricerca di un’esperienza di guida innovativa e rispettosa dell’ambiente.

Questo partenariato tra Volkswagen e MasterChef Italia rappresenta un connubio perfetto tra innovazione, creatività e sostenibilità. Grazie alla presenza dell’ID. Buzz all’interno del programma, i concorrenti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, sposando la tradizione culinaria con la modernità della mobilità elettrica.