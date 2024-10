WHAM: 40° anniversario di “Last Christmas” con una edizione limitata

In occasione del 40° anniversario dall’uscita di una delle canzoni natalizie più amate di sempre, i leggendari WHAM! stanno per rilasciare un EP speciale di “Last Christmas” in varie edizioni fisiche e digitali. La nuova release, disponibile a partire dal 13 dicembre, includerà le versioni originali del brano iconico e una performance inedita di George Michael alla Wembley Arena di Londra nel 2006.

Originariamente pubblicata nel dicembre 1984, “Last Christmas” dei WHAM! ha catturato i cuori di milioni di fan di tutto il mondo. Il singolo ha raggiunto la vetta delle classifiche in 16 paesi e è ancora oggi uno dei più venduti nel Regno Unito. Con oltre 5 miliardi di stream e una certificazione 3 volte disco di platino in Italia, la canzone continua a dare gioia e calore durante il periodo natalizio.

La release sarà disponibile in vinile in edizione limitata in tre varianti diverse, tra cui un vinile bianco 12″, un picture disc 12″ e un picture disc zoetrope da 12″. Gli appassionati potranno godere non solo delle versioni originali del brano, ma anche della toccante esibizione live di George Michael alla Wembley Arena, un vero tesoro per i fan della band.

WHAM! continua a far risuonare la loro musica nell’immaginario collettivo, regalandoci emozioni e ricordi indelebili. Con questa nuova release di “Last Christmas”, la band offre ai fan un’opportunità unica di rivivere l’atmosfera magica di uno dei brani più iconici della storia della musica natalizia.

Non perdete l’occasione di aggiungere questa speciale edizione di “Last Christmas” alla vostra collezione musicale e godere ancora una volta della magia della musica di WHAM!

La nuova release in occasione del 40° anniversario includerà le seguenti tracce:

Vinile

Lato A

1. Last Christmas

2. Last Christmas (Pudding Mix)

Lato B

1. Last Christmas (Live alla Wembley Arena, dicembre 2006)

2. Last Christmas (Strumentale)

Formato digitale/CD

1. Last Christmas

2. Last Christmas (Pudding Mix)

3. Last Christmas (Live alla Wembley Arena, dicembre 2006)

4. Last Christmas (Strumentale)