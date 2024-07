Xbox annuncia oggi la disponibilità di Sea of Thieves Stagione 13

Xbox ha rivelato oggi emozionanti novità per tutti i giocatori di Sea of Thieves. La tanto attesa Stagione 13 è finalmente disponibile gratuitamente per i possessori di Xbox, PlayStation 5, PC Windows e Steam. Questa nuova stagione promette di regalare emozioni ancora più intense ai fan del famoso gioco pirata.

La Stagione 13 riporta in gioco il temibile Capitano Flameheart e introduce due nuove aggiunte al mondo di Sea of Thieves: l’evento mondiale Burning Blade e i misteriosi Skeleton Camps. Ogni equipaggio avrà la possibilità di partecipare all’evento mondiale Burning Blade e, in caso di successo, potrà sfidare Flameheart in persona o preferire di prestare servizio per ottenere incredibili ricompense, tra cui nuovi bottini e armi.

Oltre alle emozionanti nuove avventure, i giocatori potranno sbloccare nuovi costumi, salire di livello nella Reputazione stagionale e scoprire l’Emporio dei Pirati, che ha ampliato il suo stock con la collezione Radiant Comet, il Runway Emote Bundle e persino gli adorabili animali domestici tucano.

Per una lista completa di tutti gli ultimi aggiornamenti, gli appassionati di Sea of Thieves possono consultare le ultime release notes sul sito ufficiale del gioco. È il momento perfetto per tuffarsi in questa nuova avventura pirata e scoprire tutto ciò che la Stagione 13 di Sea of Thieves ha da offrire.

Sea of Thieves è disponibile per una vasta gamma di piattaforme, inclusi Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, Steam e PlayStation 5, con un prezzo base di €39,99. Inoltre, il gioco è incluso nell’abbonamento Xbox Game Pass e PC Game Pass, rendendolo ancora più accessibile ai giocatori di tutto il mondo.

Non perdete l’occasione di immergervi in uno dei giochi più apprezzati e divertenti del momento. Salite a bordo della vostra nave e preparatevi a solcare i mari alla ricerca di tesori, avventure e nuove sfide con la Stagione 13 di Sea of Thieves.

Grazie a Xbox e al team di Sea of Thieves per queste incredibili novità che sapranno conquistare tutti gli appassionati di giochi di pirati e avventura. Buon divertimento e buona caccia al tesoro!