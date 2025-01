LG e Xbox: una partnership innovativa per il cloud gaming sugli Smart TV LG

LG Electronics ha recentemente annunciato una partnership rivoluzionaria con Xbox, che cambierà il modo in cui gli appassionati di gaming potranno vivere l’esperienza di gioco direttamente sugli Smart TV LG. La collaborazione prevede l’integrazione dell’app di Xbox all’interno del nuovo Gaming Portal, un hub all-in-one progettato per offrire una navigazione fluida e personalizzata.

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Xbox che mira ad arricchire l’esperienza di gioco su Smart TV LG offrendo un’ampia selezione di titoli,” ha dichiarato Chris Jo, senior vicepresidente della piattaforma business di LG Media Entertainment Solution Company.

Grazie a questa partnership, i possessori di Smart TV LG potranno accedere a centinaia di giochi tramite Xbox Game Pass Ultimate, tra cui titoli popolari come Call of Duty: BlackOps 6 e Avowed. Con Game Pass Ultimate, sarà possibile anche giocare in streaming ad alcuni dei giochi presenti nel catalogo, come ad esempio NBA 2K25 e Hogwarts Legacy.

“La partnership con LG aiuterà gli utenti a giocare in modo ancora più semplice attraverso il nuovo Gaming Portal sugli Smart TV LG,” ha affermato Lori Wright, Corporate Vicepresidente di Xbox.

L’interfaccia intuitiva del Gaming Portal, supportata dal sistema operativo webOS di LG, permetterà agli utenti di godere di un’esperienza di gaming completa e personalizzata. Attraverso una facile accesso alla Home Screen, gli utenti potranno trovare le app di cloud gaming, i giochi di webOS da utilizzare con il telecomando puntatore, i titoli dei giochi usati di recente, i 10 giochi più popolari e altri suggerimenti personalizzati.

Grazie a questa collaborazione, LG e Xbox stanno portando il gaming su Smart TV ad un livello totalmente nuovo. L’innovativo Gaming Portal promette di offrire agli appassionati di gaming un modo semplice e coinvolgente per giocare ai loro titoli preferiti direttamente sullo schermo del televisore.

Con un facile accesso a centinaia di giochi tramite Xbox Game Pass Ultimate e la possibilità di giocare in streaming ai titoli desiderati, i possessori di Smart TV LG potranno godere di un’esperienza di gaming senza precedenti.