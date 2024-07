Xiaomi: ecco i nuovi pieghevoli MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip

Xiaomi lancia la nuova linea di smartphone Xiaomi MIX. Questa nuova serie include il primo pieghevole a conchiglia Xiaomi MIX Flip e il rivoluzionario modello “a libro” MIX Fold 4. Xiaomi ha dimostrato un incredibile passo avanti nell’innovazione dei telefoni pieghevoli, grazie a una tecnologia avanzata che coinvolge materiali all’avanguardia, strutture innovative e funzionalità di rete di ultima generazione. Entrambi i modelli, Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip, ridefiniscono gli standard dell’industria.

Xiaomi MIX Fold 4: tecnologie chiave e design leggero

Il Xiaomi MIX Fold 4 si distingue per le sue innovazioni nell’architettura, nella cerniera e nella batteria. Nonostante sia eccezionalmente sottile, il dispositivo non compromette la resistenza o la configurazione, offrendo un’esperienza premium.

Dotato della piattaforma mobile Snapdragon8 Gen 3 e di un innovativo sistema di raffreddamento 3D ad ampia area che misura 11.912 millimetri quadrati¹, Xiaomi MIX Fold 4 utilizza la tecnologia avanzata della camera di vapore per dissipare rapidamente il calore, che viene poi distribuito uniformemente attraverso più strati di grafite, prevenendo così l’accumulo di calore. Le prestazioni solide combinate con un eccellente sistema di raffreddamento garantiscono perfomance sostenibili anche sotto un’elevata pressione.

In termini di batteria, l’elevata capacità da 5.100mAh presenta una tecnologia di anodo in silicio-carbonio di nuova generazione, che migliora la densità energetica. Il sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge, sviluppato internamente, controlla i processi di carica e di scarica, estendendo efficacemente la durata della batteria, mentre la ricarica cablata da 67W e quella wireless da 50W bilanciano la ricarica rapida, tenendo sotto controllo anche lo stato della batteria. Il nuovo generation E7 e la tecnologia Pol-less Plus offrono un basso consumo energetico del display, garantendo agli utenti la massima durata della batteria. Xiaomi MIX Fold 4 presenta un sistema a quattro fotocamere ottiche Leica che copre tutte le lunghezze focali. Nonostante il dispositivo sia più sottile e leggero, le sue capacità di imaging sono state notevolmente migliorate. La fotocamera principale utilizza un nuovo sensore da 50MP Light Fusion 800 ad alta gamma dinamica.

Xiaomi MIX Flip: Un display esterno dalle funzionalità premium

Xiaomi MIX Flip presenta un display esterno All Around Liquid da 4’’ con un design quad-curved, dimostrandosi più maneggevole. L’interazione con il display esterno è stata riconfigurata, permettendogli di funzionare come uno smartphone compatto altamente funzionale senza la necessità di aprire il dispositivo.

Il display esterno di Xiaomi MIX Flip soddisfa e supera le specifiche richieste dal mercato: risoluzione 1.5K, 460PPI, refresh rate a 120Hz, luminosità di picco di 3000nits, Original Color Pro, supporto HDR e protezione per gli occhi. Queste specifiche rimangono coerenti dal display interno a quello esterno per garantire un’esperienza uniforme. Xiaomi MIX Flip è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, rendendolo uno dei pochi dispositivi pieghevoli compatti che utilizzano un chipset di punta aggiornato. Per garantire prestazioni complete, Xiaomi ha ridisegnato un sistema di raffreddamento 3D per Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi MIX Flip è dotato delle lenti next-generation Summilux di Xiaomi x Leica. La fotocamera principale utilizza il sensore Light Fusion 800 ad alto range dinamico. Dispone anche della lente teleobiettivo flottante Leica da 47mm in un dispositivo pieghevole compatto con una distanza minima di messa a fuoco di 9cm. Xiaomi MIX Flip integra anche la piattaforma di fotografia computazionale Xiaomi AISP large model, supportando scenari avanzati di imaging con fino a 60 TOPS di potenza di elaborazione. La nuova modalità ‘Master Portrait’, basata sul modello PortraitLM, migliora la bellezza del ritratto mantenendo al contempo l’autenticità.