Yamaha protagonista all’Eternal City Motorcycle Show di Roma

Gli appassionati di moto romani hanno un appuntamento da non perdere il 28 e 29 settembre al Roma Convention Center “La Nuvola” con il ritorno dell’Eternal City Motorcycle Show, organizzato dai Concessionari Ufficiali Yamaha di Roma. Quest’anno, l’evento si svolgerà in una location d’eccezione, per offrire un’esperienza unica ai visitatori.

Secondo quanto dichiarato dal team dei Concessionari Ufficiali, durante il Motorcycle Show sarà possibile provare su strada alcuni dei modelli più iconici della casa giapponese, tra cui la Ténéré World Raid, le Tracer 9 GT+ e Tracer 7 GT, perfette per chi cerca comfort e prestazioni in ogni viaggio. Inoltre, sarà possibile testare anche le potenti hypernaked MT-09 e MT-07, pronte a regalare emozioni uniche a chi le guida.

Ma le novità non finiscono qui: accanto ai modelli più performanti, sarà possibile ammirare anche il classico TMAX 560, l’XMAX 300, i modelli della gamma Tricity e NEO’S, lo scooter elettrico compatto, ideale per una mobilità urbana moderna e sostenibile. Un’occasione unica per scoprire le ultime proposte di Yamaha e vivere un’esperienza indimenticabile al Eternal City Motorcycle Show di Roma.

Oltre alle moto, i visitatori potranno scoprire da vicino anche la gamma Yamaha eBike, sintesi perfetta della tradizione e dell’innovazione che contraddistinguono il brand, pensate per un futuro multi-mobilità. Sarà presente anche uno Shop Yamaha, dove acquistare abbigliamento e merchandising Ufficiale.

In questa occasione, chi sta valutando l’acquisto di una due ruote della Casa dei Tre Diapason potrà approfondire tutti i vantaggi che Yamaha ha studiato per ogni modello, dai finanziamenti a tasso agevolato fino a kit o accessori inclusi.

Non resta che segnarsi le date del 28 e 29 settembre per vivere due giornate all’insegna delle moto e dello spirito Yamaha al Eternal City Motorcycle Show di Roma. L’appuntamento è imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote e per chi desidera scoprire le ultime novità dell’azienda giapponese.