ZUCCHERO: da domani arriva su Prime “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”

Dopo essere stato presentato con grande successo alla Festa del Cinema di Roma, acclamato in Nord e Sud America e nei Paesi di madrelingua inglese, proiettato nei cinema di Austria e Germania e in vari festival internazionali, da domani, sabato 1 febbraio, il film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, sarà finalmente disponibile anche su Amazon Prime!

“ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” è un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Il film documentario è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Dopo il grande successo dell’“Overdose D’Amore World Tour”, che lo scorso anno ha toccato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, a giugno Zucchero attraverserà l’Italia con il tour OVERDOSE D’AMORE, sei nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma.

Con questi live Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo, la sua voce inconfondibile e la fedele super band composta dai migliori musicisti nazionali e internazionali, sempre con la stessa energia travolgente e la stessa intensità che lo hanno reso una vera leggenda della musica.