“100 anni di rivoluzioni”: un’eccezionale mostra dedicata a Citroën

Fondata in Francia nel 1919 da André Citroën, l’omonima azienda automobilistica ha subito portato sul mercato un’idea rivoluzionaria di mobilità, che si è diffusa rapidamente anche oltre i confini nazionali. In Italia, Citroën è presente dal 1924 con la nascita di Citroën Italia, introducendo veicoli che avrebbero profondamente cambiato il concetto di automobile e accessibilità.

Fin dalle sue origini, Citroën ha saputo distinguersi con modelli iconici, a partire dalla leggendaria Type A, fino a quelli che avrebbero segnato il design del XX secolo. La Traction Avant, con la sua innovativa trazione anteriore, fu un modello pionieristico che cambiò per sempre il mercato automobilistico. Questo fu solo l’inizio: seguì la mitica 2CV, diventata simbolo di cultura popolare, nota per la sua accessibilità e versatilità, caratteristiche che rappresentano tuttora l’essenza del marchio.

Negli anni successivi, Citroën ha continuato a sorprendere il mondo con modelli di rottura come la DS e la CX, entrambi caratterizzati da un design futuristico e soluzioni tecniche all’avanguardia. La DS, in particolare, fu rivoluzionaria per le sue sospensioni idropneumatiche, e divenne un simbolo di eleganza e tecnologia. La CX proseguì questo percorso con un profilo aerodinamico avanzato e caratteristiche di comfort che fecero della gamma Citroën un punto di riferimento per il settore automobilistico. Quest’anno, la CX celebra il suo cinquantesimo anniversario, e durante l’evento sarà dedicato ampio spazio per celebrare la sua storia.

Per rendere omaggio a un secolo di eccellenza, Citroën inaugura la mostra “100 anni di rivoluzioni”, un’esposizione che racconta la straordinaria evoluzione del marchio. Su un’area espositiva di 3.000 metri quadrati, i visitatori potranno ammirare veicoli storici, pannelli illustrativi e materiale d’archivio inedito. La collaborazione con la concessionaria De Lorenzi e i veicoli speciali creati da Caselani aggiunge valore alla mostra, offrendo un perfetto collegamento tra passato e presente, sottolineando il ruolo di Citroën come marchio innovativo e capace di guardare al futuro.

L’evento, aperto dall’8 al 10 novembre, propone un’esperienza immersiva e interattiva. Ilaria Paci del Centro di Documentazione Storica Citroën condurrà una speciale visita guidata sabato 9 novembre, durante la quale racconterà la storia del marchio, accompagnando i visitatori attraverso momenti interattivi. A rendere l’evento ancora più coinvolgente sarà la partecipazione dei Club Storici locali, tra cui il Club Amitalie, che contribuirà all’intrattenimento con una parata esclusiva. Buffet e musica arricchiranno le giornate, creando un’atmosfera vivace e accogliente per tutti gli appassionati di auto d’epoca e di storia del marchio Citroën.