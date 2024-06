Aprilia: la RS 660 Extrema stupisce in pista a Misano

Lo scorso 8 giugno, l’autodromo di Misano ha ospitato un’edizione record di Aprilia All Stars. Più di ventimila appassionati hanno invaso il paddock del circuito romagnolo, partecipando a numerose attività a loro dedicate. Per la prima volta, hanno potuto assistere alla Race of Stars, una competizione unica a coppie tra i migliori piloti Aprilia, sia attuali che del passato, in sella a moto Aprilia RS 660 Extrema completamente di serie. Il regolamento della gara, sviluppato in collaborazione con FMI, richiedeva che le RS 660 Extrema fossero identiche a quelle uscite dalla linea di produzione, con l’unica modifica di specchietti retrovisori e portatarga rimossi per l’uso in pista. I piloti hanno gareggiato con le RS 660 Extrema in configurazione originale, con il sistema ABS attivato.

La RS 660 Extrema, è una moto estremamente divertente e nata e pensata per il divertimento su strada, ma anche super efficace tra i cordoli e le cui doti dinamiche, tra le quali spicca la velocità di percorrenza in curva, sono ormai un punto di riferimento mondiale tra le moto di serie. È la RS 660 più leggera e sportiva in gamma. Grazie alla raffinata e componentistica di serie, ferma l’ago della bilancia a soli 166 kg a secco, stabilendo un nuovo primato per quanto riguarda il rapporto tra peso e potenza (che si attesta a 100 CV, record della categoria).

L’equipaggiamento di serie prevede un più leggero impianto di scarico omologato by SC Project con terminale in carbonio posizionato sul lato destro (e non più sotto il motore). Al contenimento generale del peso contribuiscono inoltre il parafango anteriore e il puntale sotto il motore dall’inedito design, entrambi realizzati in pregiato carbonio.

L’estrazione sportiva di RS 660 Extrema è enfatizzata anche dal codino monoposto (la sella passeggero è fornita a corredo della moto); alla ricca dotazione elettronica già di serie su RS 660 (che comprende traction control, ABS cornering, engine brake, engine map, wheelie control tutti regolabili) RS 660 Extrema presenta anche il software che consente di settare il cambio quick shift in configurazione rovesciata. In questo modo il cambio può essere configurato in totale autonomia, senza sostituire alcun componente della moto, in versione stradale o rovesciata – l’ideale per la guida in pista nei track days.