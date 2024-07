Arai: stile vintage con prestazioni moderne nel nuovo casco Concept-XE

In un audace richiamo agli anni ’80, quando le moto naked e un atteggiamento distintivo facevano sentire i motociclisti diversi da tutti gli altri, Arai ha svelato il casco Concept-XE. Questa nuova proposta unisce l’estetica robusta e semplice del passato con le caratteristiche di prestazioni e sicurezza all’avanguardia per cui il marchio è rinomato.

Nato dal cuore del dipartimento R&D di Arai, il Concept-XE è emerso come un progetto guidato dalla passione per l’iconico look di quell’epoca. I designer e gli ingegneri di Arai hanno apprezzato lo stile grintoso e aggressivo dei caschi degli anni ’80, ma erano determinati a migliorarlo con la tecnologia moderna. Il risultato è un casco che, pur richiamando visivamente il passato, soddisfa gli standard di sicurezza rigorosi e le aspettative di prestazione dei motociclisti di oggi.

A prima vista, la semplicità selvaggia del Concept-XE potrebbe ingannare, portando a pensare che sia un semplice pezzo retrò. Tuttavia, sotto il suo esterno vintage si nasconde una calotta resistente e leggera in PB e-cLc. Questa forma liscia e arrotondata è rinforzata con la fascia periferica brevettata di Arai, progettata per scivolare sulle superfici e rimbalzare sugli ostacoli, garantendo la sicurezza del motociclista in caso di collisione. Il casco presenta anche il sistema visiera VAS-VC, che non solo esalta l’aspetto meccanico retrò, ma migliora anche la sicurezza abbassando i punti di montaggio della visiera per creare una forma della calotta più uniforme.