CITY ANGELS: ultras di Milan e Inter insieme per il “Derby della solidarietà”

Domenica 2 febbraio alle ore 14:00, i tifosi delle curve di Milan e Inter si uniranno per il “Derby della solidarietà”, un’iniziativa che mira a supportare i senzatetto milanesi attraverso la raccolta di beni di prima necessità e prodotti per l’igiene. Questo gesto di generosità e unità si svolgerà davanti all’ingresso 8 dello Stadio di San Siro.

Gli ultras rossoneri e nerazzurri si sono impegnati a raccogliere donazioni per i City Angels, un’organizzazione che sostiene i senzatetto a Milano offrendo assistenza sia per strada che nei centri d’accoglienza. La iniziativa si svolgerà domenica prossima, poche ore prima del fischio d’inizio della partita tra Milan e Inter.

Un momento significativo dell’evento sarà la presentazione di uno striscione con la scritta “Uniti nella solidarietà”, che simbolicamente unirà i colori sia rossoneri che nerazzurri. Alcuni testimonial dei City Angels, tra cui i milanisti Germano Lanzoni e Walter Di Gemma e l’interista Stefano Chiodaroli, parteciperanno al gesto di solidarietà.

Dopo la presentazione dello striscione, i tifosi si recheranno in diverse aree per scaricare e donare i beni raccolti. Questo rappresenta un gesto tangibile di supporto verso coloro che si trovano in situazioni di disagio e bisogno. Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ha espresso gratitudine per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di aiutare chi si trova in condizioni svantaggiate.

L’organizzazione dei City Angels, attiva a Milano dal 1994, conta su un vasto numero di volontari che operano in varie città italiane e svizzere per offrire supporto concreto alle persone bisognose.

L’evento rappresenta un’occasione non solo per vivere la passione del calcio, ma anche per dimostrare come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e inclusione sociale. La partecipazione attiva dei tifosi di Milan e Inter evidenzia come, anche in contesti di rivalità sportiva, sia possibile unirsi per sostenere cause importanti e fare la differenza nella comunità.