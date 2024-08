Crociere MSC: un’opzione di viaggio in crescita per l’estate 2024

Le crociere MSC stanno diventando sempre più popolari tra i viaggiatori italiani, con un notevole aumento di interesse durante l’estate 2024. Con le Olimpiadi di Parigi 2024 in corso, milioni di passeggeri stanno optando per una crociera non solo per rilassarsi nel Mediterraneo, ma anche per combinare la vacanza con la partecipazione ai giochi olimpici.

In particolare, durante il periodo di Ferragosto, MSC Crociere prevede di trasportare oltre 300.000 passeggeri nei porti italiani, registrando un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. I porti italiani come Genova, Civitavecchia, Napoli e Bari vedranno un significativo afflusso di turisti, con numerosi crocieristi pronti a partire per avventurose mete.

La compagnia MSC Crociere, sensibile alla sostenibilità ambientale, ha adottato misure significative per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Le 22 navi della flotta sono equipaggiate con tecnologie avanzate per limitare le emissioni, con 16 navi già pronte a collegarsi alla rete elettrica di terra durante le soste nei porti. Entro il 2026, i porti italiani saranno attrezzati per supportare queste tecnologie, promuovendo una riduzione ulteriore delle emissioni durante le soste.

Nonostante l’interesse crescente per le crociere durante l’estate, MSC Crociere ha anche visto una crescita nei periodi di bassa stagione, tanto che ha deciso di introdurre una nuova nave per gli itinerari invernali. Le partenze settimanali da Bari verso le destinazioni in Grecia e Turchia offriranno ai viaggiatori un’opportunità unica di esplorare nuove culture anche durante i mesi più freddi dell’anno.

Le crociere MSC stanno diventando sempre più una scelta apprezzata dagli italiani per l’estate 2024, offrendo un’esperienza che combina avventura, comfort e sostenibilità. Con itinerari pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e un impegno verso un turismo più responsabile, le crociere MSC promettono momenti indimenticabili in mare aperto.