CUPRA annuncia una collaborazione musicale con la start-up Open Stage

Cupra si impegna ancora una volta nel mondo della musica con la collaborazione con Open Stage, un’innovativa start-up che offre l’opportunità ai giovani talenti musicali di emergere gratuitamente in spazi pubblici prenotabili tramite App. Il progetto “CUPRA x Open Stage. Road to Music” nasce dalla condivisione dei valori tra le due realtà: un approccio contemporaneo, innovativo e non convenzionale, la ricerca delle migliori performance e dell’espressione del talento e la voglia di esplorare nuovi territori e conquistare nuove dimensioni.

Il progetto prevede la creazione di un percorso che porterà il vincitore fino al Primavera Sound a Barcellona, festival internazionale della musica di cui Cupra è partner ufficiale. La prima fase ha visto la partecipazione di Kharfi, Edmmaro, Dj Nuzzle e gli Stunt Pilots con ZoVivaldi, artisti emergenti della scena musicale italiana, attivi sulla piattaforma Tik Tok, che si sono sfidati nella creazione di CUPRAbeat, una traccia musicale ispirata ai suoni di Cupra Formentor Tribe Edition, l’ultima versione dell’iconico modello del brand. Per la creazione di questo “beat”, gli artisti si sono cimentati nella realizzazione di una traccia musicale attraverso la registrazione e la campionatura dei suoni dell’auto con l’ausilio del totem Open Stage installato a bordo di Cupra Formentor Tribe Edition 1.4 PHEV 245 CV DSG, esposta al Cupra Garage Milano di Corso Como 1.

CUPRA x Open Stage è il primo totem che la start-up italiana installa all’interno di un’auto: un vero palco performante e itinerante che potrà essere usato dai 4 creator selezionati nella community di Open Stage per creare il CUPRAbeat. Durante il periodo che gli artisti hanno avuto a disposizione per dare spazio alla loro creatività e comporre il CUPRAbeat, sono stati affiancati da Federico Felletti, giovane creator e presentatore ufficiale del progetto, per cercare di approfondire curiosità e legami tra Cupra, Open Stage, la musica e gli artisti.

La seconda fase prevede l’esclusivo evento “CUPRA Talks: Music Edition” che si terrà il 23 maggio a Milano, nell’hub milanese di Cupra in Corso Como, 1. L’evento prevede una riflessione sul ruolo della musica e sulle possibilità che una start-up come Open Stage può offrire al pubblico grazie alla creazione dei suoi “palchi tecnologici”. Inoltre, si parlerà della possibilità per le città di diventare più smart grazie alla condivisione democratica di arte e cultura e dell’impatto che una piattaforma social in forte espansione come Tik Tok può avere nel creare un senso di community.

L’evento vedrà anche la performance live di gIanmaria, supportato dal suo autore BIAS, e di Clara, nota non solo per il suo talento musicale ma anche per la sua partecipazione alla serie Mare Fuori.