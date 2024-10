MICHELE ZARRILLO: parte domani il tour per i 30 anni di “Cinque Giorni”

Michele Zarrillo si prepara a festeggiare i 30 anni di un evergreen indimenticabile con un nuovo tour teatrale che partirà il 25 ottobre da Torino. L’artista, noto per brani intramontabili come “Cinque giorni” e “Una rosa blu”, si esibirà in varie città italiane e internazionali, offrendo agli spettatori un’esperienza unica ricca di emozioni e successi.

Il tour “Cinque giorni da 30 anni” si propone come un’occasione per riunire sia i fan storici di Zarrillo che le nuove generazioni che hanno apprezzato la sua musica negli ultimi anni. L’artista, nato a Roma nel 1957, ha una carriera musicale che spazia dagli anni ’70 ad oggi, conquistando il pubblico con la sua voce, le sue composizioni e le sue performance straordinarie.

Il tour teatrale toccherà diverse città italiane, tra cui Torino, Ferrara, Napoli, Milano e Roma, per poi concludersi a Montecatini nel gennaio del 2025. Sul palco con Michele Zarrillo si esibirà un eccezionale team di musicisti di alto livello, garantendo uno spettacolo indimenticabile per tutti gli appassionati di musica italiana d’autore.

“Cinque giorni”, brano pubblicato per la prima volta nel 1994, continua a conquistare sia il pubblico più giovane che quello più maturo, diventando virale anche sui social media. Nel corso degli anni, il singolo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, inclusi Disco d’Oro e cover realizzate da artisti come Fiorello e Laura Pausini.

Secondo Michele Zarrillo: “‘Cinque giorni’ è uno dei brani più rappresentativi della mia carriera e sono entusiasta di poterlo celebrare con i miei fan in questo tour speciale. Sarà un’occasione per condividere la mia musica con un pubblico sempre più ampio e per regalare emozioni uniche a chi parteciperà alle nostre serate.”

Non solo “Cinque giorni”, ma anche “Una rosa blu”, altro grande successo dell’artista, ha recentemente ottenuto un Disco d’Oro, confermando la contemporaneità della musica di Zarrillo e il suo impatto duraturo nel panorama musicale italiano.

Il tour di Michele Zarrillo si presenta come una tappa imperdibile per tutti coloro che amano la buona musica e vogliono vivere un’esperienza indimenticabile insieme a uno dei grandi nomi della musica italiana. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita e l’attesa è alle stelle per assistere alle performance straordinarie di uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano.