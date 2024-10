Darkest Dungeon II: da oggi disponibile in edizione fisica

Skybound Games, in collaborazione con lo sviluppatore Red Hook Studios, ha annunciato che l’edizione fisica di Darkest Dungeon II per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch è ora disponibile presso i rivenditori globali.

Darkest Dungeon II è un viaggio roguelite a turni all’insegna della dannazione. Forma un party, munisciti di diligenza e avventurati in scenari decadenti in un ultimo disperato tentativo di scongiurare un’apocalisse causata dai tuoi stessi fallimenti. Eppure, i pericoli più efferati che dovrai affrontare potrebbero provenire dall’interno del gruppo.

Il sequel del gioco acclamato dalla critica Darkest Dungeon presenta nuovissime grafiche 3D nel suo stile distintivo, una nuova dinamica di viaggio a partite, una versione migliorata dell’innovativo sistema di combattimento a turni, dodici eroi, ognuno dei quali avrà la sua storia personale costituita da cinque capitoli, cinque regioni, cinque boss finali e un’esperienza di metagioco (“L’Altare della Speranza”) ricca di potenziamenti permanenti. Darkest Dungeon II è uscito in accesso anticipato su Epic Games Store a ottobre 2021 e ha visto una cadenza regolare di aggiornamenti importanti di contenuti e funzionalità poiché Red Hook ha migliorato il gioco con l’aiuto del feedback dei giocatori. Il primo DLC, The Binding Blade, è stato rilasciato l’11 dicembre 2023, mentre il gioco completo è stato lanciato in formato digitale sulle console il 15 luglio 2024, ricevendo recensioni positive.

Darkest Dungeon II riceverà ancora più contenuti nei prossimi mesi! Disponibili inizialmente in formato digitale per i giocatori su PC e Mac alla fine del 2024, i seguenti aggiornamenti dei contenuti gratuiti e a pagamento arriveranno sulle console all’inizio del 2025 e saranno disponibili per chiunque abbia acquistato l’edizione fisica del gioco.

Un grande aggiornamento GRATUITO introduce una nuovissima modalità di gioco autonoma, chiamata Kingdoms. In questa modalità di gioco dovrai difendere il tuo regno dalle incursioni delle nuove fazioni nemiche. Viaggia a bordo della tua diligenza, potenzia le locande e sconfiggi il boss finale. Kingdoms sarà disponibile in moduli tematici, ognuno dei quali rappresenta una minaccia diversa. Il primo, Hunger of the Beast Clan, vedrà i giocatori impegnati a respingere l’implacabile assalto dei famelici e putrefatti uomini-bestia!