Eastpak e Star Wars: una collezione che unisce due icone

Da oltre 40 anni, la saga epica di Star Wars, creata da George Lucas, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop, diventando un vero e proprio capolavoro cinematografico. Questa narrazione, che trascende le generazioni, ha catturato l’immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo, evocando emozioni profonde e costruendo un’eredità duratura. Dagli indimenticabili duelli con le spade laser ai personaggi leggendari come Luke Skywalker, la Principessa Leia e Darth Vader, la saga ha assunto lo status di fenomeno culturale globale.

Eastpak, celebre per i suoi design funzionali e iconici, ha deciso di rendere omaggio a questo universo leggendario con una collezione di zaini, valigie e accessori che porta il fascino di Star Wars nella vita quotidiana. Questa nuova linea, disponibile dall’8 ottobre 2024, include una serie di prodotti con stampe uniche come SW Landscape Grey, SW Stars Navy, SW Galaxy Black, e SW Death Star Black. Un’esclusiva capsule collection in edizione limitata completa la gamma, realizzata con tessuti pregiati e dettagli che richiamano i temi più iconici della saga.

Tra i pezzi più attesi della collezione troviamo il Day Pak’r + Day Office, perfetti per chi cerca un compagno affidabile e stiloso per l’uso quotidiano. Con tasca imbottita per laptop e compartimenti extra nascosti, il Day Pak’r è disponibile in stampe che richiamano le ambientazioni iconiche della saga, come SW Stars Navy, SW Galaxy Black, e SW Death Star Black. Per chi cerca un design più professionale, la versione Day Office combina l’estetica della Morte Nera con un pratico look co-branded.

Se invece l’avventura ti chiama, il Transit’r Pack è il compagno ideale per chi ama viaggiare. Compatto e resistente, è perfettamente compatibile con le dimensioni del bagaglio a mano, rendendolo perfetto per esplorare nuovi mondi. Disponibile nella stampa SW Stars Navy, decorata con il celebre testo d’apertura del film, questo zaino unisce leggerezza e resistenza.

Tra i modelli più esclusivi della collezione troviamo il Padded Pak’r in edizione limitata. La versione dedicata a Chewbacca™ è caratterizzata da una soffice pelliccia sintetica, ispirata alla folta chioma del Wookiee, completata da una fascia che richiama la sua iconica cintura di munizioni. Per i fan che vogliono portare con sé un pezzo del loro personaggio preferito, questo zaino rappresenta un’opzione imperdibile.

Ma il vero cuore della collezione si trova nelle due versioni premium del Padded Pak’r che celebrano il dualismo della Forza. Il lato oscuro è rappresentato da Darth Vader e dagli Stormtrooper, impreziositi da dettagli rossi che ricordano la spada laser di Vader. Il lato chiaro, invece, vede protagonisti Luke Skywalker™, la Principessa Leia™ e R2-D2™, accompagnati da dettagli blu, simbolo della spada laser di Luke.

Non poteva mancare un accessorio ispirato al più saggio dei Maestri Jedi: la Yoda Bag, una mini borsa che riproduce fedelmente la testa di Yoda™, orecchie comprese! Un tocco simpatico e funzionale per portare con te l’essenziale, perfetto per chi ama distinguersi con uno stile fuori dall’ordinario.

Infine, la collezione si completa con la Resist’r Case S, un trolley rigido a quattro ruote ispirato all’armatura degli Stormtrooper imperiali. Praticità, design e resistenza si fondono in questo modello, che diventerà il preferito di chi viaggia all’insegna dell’avventura.