Amazfit, annuncia il lancio degli auricolari open-ear Amazfit Up, la soluzione ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra comfort, sicurezza e stile durante le proprie attività quotidiana.

Progettati per coloro che vogliono restare connessi con il mondo circostante senza compromettere la qualità audio, gli Amazfit Up segnano un passo avanti nell’impegno del marchio a promuovere fitness e benessere attraverso l’innovazione. Questi auricolari si integrano facilmente in ogni attività, dalla corsa alle passeggiate, offrendo un suono superiore e un comfort duraturo.

Leggeri e progettati ergonomicamente, gli Amazfit Up sono perfetti per un utilizzo prolungato, anche durante le sessioni di allenamento più intense. Il design con clip auricolare garantisce una tenuta sicura, mentre l’autonomia fino a sei ore di riproduzione musicale è supportata da una custodia di ricarica USB compatta e protettiva, che offre ulteriori 18 ore di autonomia. Così, gli utenti possono immergersi nella loro musica o nei podcast preferiti senza la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente.

Collegare gli Amazfit Up a uno smartwatch Amazfit compatibile apre le porte a funzionalità avanzate. Grazie all’integrazione con Zepp Flow, l’assistente smart basato su intelligenza artificiale di Zepp Health, gli utenti possono gestire una serie di operazioni in modalità completamente hands-free. Dalla regolazione delle impostazioni dell’orologio all’invio di messaggi vocali convertiti in testo su Android, i comandi vocali vengono captati direttamente dagli auricolari e trasmessi allo smartwatch. Per i possessori di Amazfit T-Rex 3, l’attivazione di Zepp Flow è semplicissima, bastando una tripla pressione sull’auricolare per un’interazione intuitiva.

In aggiunta, l’integrazione tra Amazfit Up e gli smartwatch Amazfit consente di ascoltare musica salvata direttamente sull’orologio, eliminando la necessità di portare con sé il telefono durante l’allenamento. Gli auricolari supportano anche le chiamate Bluetooth, permettendo di rispondere con un semplice tocco. Grazie alla tecnologia avanzata di riduzione del rumore tramite AI, le chiamate sono sempre cristalline, anche in ambienti affollati.

Gli auricolari open-ear Amazfit Up sono già disponibili sul sito ufficiale di Amazfit e a breve su Amazon, con un prezzo a partire da €49,90. Inoltre, per coloro che decidono di acquistare l’Amazfit T-Rex 3 è disponibile sul sito ufficiale di Amazfit, un’offerta bundle che permette di aggiungere gratis al carrello le nuove open-ear Amazfit Up.