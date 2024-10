GIUSEPPINA TORRE in tour con il suo nuovo album “THE CHOICE”

La talentuosa pianista e compositrice siciliana, Giuseppina Torre, è pronta a incantare il pubblico italiano con il suo nuovo tour per presentare l’album di composizioni inedite “The Choice”. Dopo il successo dei concerti in Corea del Sud e dei primi appuntamenti live in Italia, Giuseppina Torre porterà la sua musica e le sue emozioni in diverse città del Bel Paese.

Il tour promette di essere un’esperienza unica e speciale per il pubblico, come afferma la stessa Giuseppina Torre:

«Ogni concerto sarà un’occasione speciale di connessione con il pubblico, in cui note ed emozioni si uniranno in un’esperienza unica!»

Il nuovo album, intitolato “The Choice”, contiene 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore, invitando ad esplorare senza riserve la propria vulnerabilità e a mostrarsi autenticamente fragili. Registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola, l’album è stato prodotto dall’artista con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia.

Giuseppina Torre, nata e cresciuta a Vittoria in provincia di Ragusa, ha conquistato il pubblico non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, dove ha ricevuto numerosi premi musicali. Tra gli eventi salienti della sua carriera, ricordiamo le esibizioni per Papa Francesco in diverse occasioni e l’apertura del concerto de Il Volo all’Arena di Verona.

L’artista è anche nota per il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, che si riflette anche nella sua musica. Infatti, Giuseppina Torre utilizza la sua arte per promuovere l’importanza della consapevolezza di sé e dell’autenticità.

Nel dettaglio, ecco le date del tour:

– 3 novembre a Milano presso gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala alle 11.30

– 9 novembre a Nola (Napoli) all’Hotel Palazzo Giordano Bruno alle 18.30

– 16 novembre a Novoli (Lecce) presso il Teatro Comunale alle 20.30

– 22 novembre ad Acireale (Catania) nella Sala Galatea del Palazzo di Città alle 20.30

– 7 dicembre a Bologna al Teatro Mazzacorati 1763 alle 21.00