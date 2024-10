Le-one torna con “Nun è over”

Le-one torna con il nuovo singolo “Nun è over”, un brano che mette in mostra tutta la sua grinta e il suo legame con la comunità. Il videoclip, diretto da Vadym Sklyaruk, è un vero e proprio inno di appartenenza al quartiere, con immagini che si alternano tra la figura del rapper campano al centro della scena e spettacolari fuochi d’artificio che esplodono nel cielo. Questo contrasto visivo amplifica l’atmosfera di sfida e orgoglio, rendendo ogni fotogramma denso di significato.

Le barre di Le-one, affilate come coltelli, scorrono su una base cruda e street, in perfetta sintonia con le immagini potenti del video. Le parole, spesso dialettali, si fanno portavoce di una sfida diretta, pronte a smascherare chi si nasconde dietro facciate costruite e false apparenze. “Nun è over” rappresenta quindi non solo un ritorno alla musica, ma una dichiarazione di intenti, un grido di autenticità che risuona forte tra le righe del testo e nel video.

Questa nuova uscita arriva a pochi mesi dal successo di “amo amo amo”, pubblicato a luglio, e segue il percorso di affermazione dell’artista, già protagonista con “ADDO STAJE”, certificato Disco d’Oro. Le-one dimostra, ancora una volta, di essere una delle voci più influenti della nuova generazione, capace di raccontare la realtà urbana con uno stile unico e riconoscibile. La sua collaborazione con Christian Liguori e Babywyne impreziosisce ulteriormente il brano, confermando il forte legame tra gli artisti della scena campana.

Il brano ha già riscosso grande successo su TikTok, dove lo spoiler di “Nun è over” ha superato le 30.000 creazioni, un chiaro segno di quanto il pezzo stia catturando l’attenzione del pubblico. Le-one, grazie a questo nuovo singolo, si conferma come un punto di riferimento per la scena rap italiana, capace di evolversi e sperimentare pur rimanendo fedele alle sue radici.

Con questo singolo, Le-one continua a raccontare la vita di quartiere e a portare la sua voce a chi, come lui, vive la strada ogni giorno. “Nun è over” non è solo musica, ma un manifesto di resistenza e verità.