David Gilmour: il nuovo album “LUCK AND STRANGE” al primo posto in nove Paesi

Il leggendario artista britannico David Gilmour ha conquistato il primo posto nelle classifiche di ben nove paesi con il suo nuovo album di inediti, dal titolo “Luck and Strange”. Questo risultato conferma il plauso della critica che ha definito l’opera come uno dei migliori lavori solisti di Gilmour.

“Luck and Strange”, pubblicato sotto l’etichetta Sony Music, ha debuttato al vertice delle classifiche in Italia, UK, USA (Billboard Top Album Sales Chart), Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Polonia e Repubblica Ceca. In particolare, in Italia si è posizionato al 1# della classifica dei dischi fisici più venduti e al 2# della classifica generale, risultando l’unico disco di un artista internazionale presente nella top 10 italiana.

L’album ha anticipato un grande tour mondiale che prenderà il via domani, 27 settembre, dal Circo Massimo di Roma. Questi sei concerti si preannunciano come uno degli eventi live più importanti dell’anno e rappresentano un’occasione imperdibile per i fan di Gilmour in Italia e non solo.

Il disco, composto da nove tracce di cui la reinterpretazione della canzone “Between Two Points” dei Montgolfier Brothers, vede la partecipazione speciale della figlia di Gilmour, Romany Gilmour, alla voce e all’arpa. Inoltre, il tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, compare nella traccia che dà il titolo all’album, registrata in una jam session risalente al 2007.

Il tour mondiale di David Gilmour vedrà la partecipazione di una band di talento composta da Guy Pratt al basso, Greg Phillinganes e Rob Gentry alle tastiere, Adam Betts alla batteria, Ben Worsley alla chitarra e Louise Marshall insieme a Hattie e Charley Webb alle voci.

“Luck and Strange” è disponibile in diversi formati, tra cui digitale, vinile e CD. Inoltre, le edizioni deluxe includono tracce bonus e un libro rilegato speciale con fotografie esclusive scattate da Polly Samson durante la registrazione dell’album.

Infine, appassionati e collezionisti possono trovare edizioni speciali del disco per il mercato italiano, come il vinile trasparente colorato Bottle Glass, il vinile smeraldo traslucido e molte altre varianti esclusive. Tutti i dettagli relativi alla disponibilità dei formati sono consultabili sui canali ufficiali di David Gilmour.