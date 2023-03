Cupra e Rosalía presentano una versione reinterpretata di “Abcdefg”

Rosalía, la superstar spagnola, ha ancora una volta dimostrato di essere un’artista versatile e amata a livello internazionale. La sua ultima collaborazione con Cupra, un brand non convenzionale, ha portato alla creazione di una nuova versione del brano “Abcdefg” dell’album MOTOMAMI, vincitore di un Grammy.

Il video della collaborazione è stato presentato in anteprima durante l’intervallo della finale della Kings League, condividendo con i fan presenti allo stadio il talento creativo di Rosalía e del marchio Cupra. Nel video compaiono anche i brand ambassador di Cupra, tra cui alcuni giocatori dell’FC Barcelona, una pilota, una giocatrice di padel e un attore.

La campagna pubblicitaria è stata concepita come un’estensione della precedente iniziativa congiunta tra Rosalía e Cupra, che ha visto affissioni e poster nelle città di Madrid, Barcellona e Città del Messico. I poster invitavano i passanti a inviare un messaggio WhatsApp per ricevere brevi note audio del brano di Rosalía.

La campagna è stata pensata per coinvolgere il pubblico in modo interattivo e innovativo, attraverso una serie di clip più brevi per la TV e i social media. L’obiettivo è di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente che promuova il marchio Cupra e la musica di Rosalía.

La collaborazione tra Rosalía e Cupra è una perfetta rappresentazione dell’identità di entrambi i marchi, condividendo una mentalità e un fascino internazionali. Inoltre, entrambi si pongono come punti di riferimento culturali per le nuove generazioni alla ricerca di aspetti non convenzionali della vita.