D1 MILANO lancia la nuova collezione POLYCARBON DOT: tra arte e design

D1 MILANO, celebre marchio italiano di orologeria, continua a ridefinire il concetto di stile con il lancio della nuova collezione POLYCARBON DOT. Questa linea, composta da orologi da 37 mm, non è solo un esercizio di alta precisione, ma un vero e proprio omaggio all’arte contemporanea.

Ispirata al movimento dell’espressionismo astratto, la collezione POLYCARBON DOT rappresenta una fusione armoniosa tra arte e design. Grazie alla tecnica del dripping, in cui la vernice viene fatta cadere liberamente sulla superficie in policarbonato, ogni orologio diventa unico, come una tela creata dall’azione del colore. Nessun pezzo è uguale all’altro, rendendo ogni orologio un capolavoro contemporaneo e irripetibile.

Disponibile in due tonalità – bianco e nero – la collezione si distingue per l’uso innovativo del policarbonato, un materiale che dona agli orologi leggerezza e un comfort impareggiabile, pur mantenendo una straordinaria resistenza, ideale per chi desidera un accessorio da indossare ogni giorno.

Con questi nuovi modelli, D1 MILANO dimostra ancora una volta la sua capacità di fondere moda e arte, creando accessori che non passano inosservati. Gli orologi POLYCARBON DOT sono pensati per chi ama distinguersi con un tocco di eleganza non convenzionale e audace.

Prezzo di lancio: €175, disponibili ora presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale d1milano.