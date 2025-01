Dacia: aperti gli ordini di Bigster

Dacia apre gli ordini di Bigster, un C-SUV in grado di unire comfort, praticità e un’ampia scelta di dotazioni. Con un prezzo di partenza di 24.800 euro, Bigster si posiziona perfettamente nella filosofia Best Value for Money del brand, offrendo un rapporto qualità-prezzo senza precedenti. La commercializzazione inizierà il 9 gennaio 2025, mentre sarà disponibile presso i concessionari dalla primavera.

Il design della gamma è stato studiato per essere semplice e intuitivo, mantenendo fede alla filosofia del marchio. Bigster è disponibile in quattro livelli di allestimento. La versione Essential si rivolge a chi cerca una dotazione funzionale ed essenziale. Il livello Expression aggiunge ulteriori dotazioni per migliorare il comfort. I due allestimenti top di gamma, Extreme e Journey, si differenziano per soddisfare esigenze specifiche: Extreme è pensato per gli amanti della vita all’aria aperta, grazie al tetto apribile panoramico, le barre da tetto modulabili, le sellerie lavabili in TEP Microcloud e il sistema YouClip 3 in 1. Journey, invece, è dedicato a chi ama i lunghi viaggi, con dotazioni come il portellone posteriore motorizzato, interni esclusivi e il sedile del conducente regolabile elettricamente. Per completare l’offerta estetica, Bigster introduce la nuova tinta metallizzata Indigo Blu, disponibile in esclusiva, e la carrozzeria Bi-Tono con tetto nero, un’opzione per gli allestimenti Extreme e Journey.

Le motorizzazioni proposte sono tutte elettrificate, con soluzioni innovative che garantiscono efficienza e sostenibilità. La versione TCe 140, equipaggiata con un sistema mild-hybrid a 48 V, rappresenta una novità per la gamma Dacia, offrendo una guida fluida con consumi ed emissioni ridotti. La motorizzazione ECO-G 140, una combinazione unica di alimentazione bifuel GPL/benzina e sistema mild-hybrid, è pensata per chi cerca un’opzione economica ed ecologica. Bigster è anche il primo modello del Gruppo Renault a introdurre la motorizzazione Hybrid 155 con cambio automatico, disponibile dal livello Expression. La versione TCe 130 4×4, invece, è progettata per chi desidera uscire dai sentieri battuti, grazie alla trazione integrale, al cambio manuale a 6 rapporti e al sistema mild-hybrid a 48 V, che garantiscono prestazioni elevate anche su terreni difficili.

Con Bigster, Dacia propone un nuovo riferimento nel segmento C-SUV, combinando design moderno, dotazioni di qualità e soluzioni tecnologiche avanzate. Questo modello incarna appieno la filosofia del brand, offrendo ai clienti un’auto versatile e innovativa che non scende a compromessi su comfort e praticità.