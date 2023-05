DAFT PUNK: torna dopo 10 anni “RANDOM ACCESS MEMORIES”

Random Access Memories, l’album che ha segnato la svolta artistica dei Daft Punk, è tornato dopo 10 anni dalla sua pubblicazione originale. La riedizione estesa dell’album è stata pubblicata oggi, venerdì 12 maggio, a due anni di distanza dalla fine del progetto dei DAFT PUNK.

L’album originale è stato un enorme successo per il duo francese e ha vinto ben 5 GRAMMY Award. Conteneva hit di enorme successo come “Get Lucky” e “Instant Crush”. Ora, la nuova versione di “Random Access Memories” contiene nove tracce inedite, demo e outtake, mai pubblicate prima.

Questa nuova versione dell’album è disponibile in diversi formati, tra cui triplo LP da 180 grammi, doppio CD digipack e digitale. Ma la vera sorpresa è l’audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, una nuova tecnologia che crea un’esperienza sonora tridimensionale unica, che rende l’ascolto ancora più coinvolgente e immersivo.

Tra le tracce inedite presenti nell’album, c’è “Infinity Repeating (2013 Demo)”, un brano registrato dieci anni fa durante la realizzazione di “Random Access Memories”. Questa demo è stata registrata prima di “Instant Crush”, un’altra hit del duo in collaborazione con Julian Casablancas, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

L’album “Random Access Memories” è stato registrato utilizzando una strumentazione analogica invece che digitale, come era stato fatto in precedenza. Questo approccio creativo ha permesso ai Daft Punk di creare un’atmosfera sonora unica, grazie alla collaborazione di alcune leggende della musica come Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards e Paul Williams.

“Random Access Memories” è un album che ha fatto la storia della musica e che ha influenzato intere generazioni di artisti. Grazie alla nuova versione estesa dell’album, i fan avranno l’opportunità di ascoltare nove tracce inedite e immergersi ancora di più nell’atmosfera sonora unica che ha reso famosi i Daft Punk in tutto il mondo.