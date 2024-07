DR Automobiles Groupe: Carmine Rosetta è il nuovo direttore vendite del brand DR.

Carmine Rosetta è stato nominato nuovo Direttore Vendite del marchio DR. Collaborerà strettamente con l’AD del Brand Simona Gualano, gestendo il lavoro degli area manager e mantenendo i rapporti con il network di DR.

Rosetta, 45 anni, sposato, con tre figli, è laureato in Economia Aziendale e ha alle spalle oltre vent’anni di esperienza nei servizi finanziari per il settore Automotive. Dal 2001 ha lavorato in Findomestic (parte del Gruppo BNP Paribas), dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, e dal 2022 è stato Brand Sales Manager in CA Auto Bank (Crédit Agricole).

Tanti nuovi stimoli attendono il nuovo direttore vendite di DR grazie ad un importante sviluppo della rete di vendita, che oggi conta 189 concessionarie solo a marchio DR, ma soprattutto grazie all’ampliamento della gamma, che ha appena visto l’ingresso di tre nuovi modelli.