Rivoluzione EVO e DR Automobiles: al Salone di Torino debuttano i nuovi modelli

Debutta a Torino la rivoluzione del brand EVO al Salone dell’Auto, dove sono stati presentati tre nuovi modelli che si aggiungono a una gamma già ricca. Dopo l’anteprima estiva a Palma di Maiorca, la EVO 6 e la EVO Spazio hanno fatto il loro ingresso in Italia, affiancate dal debutto della EVO 8, ampliando una linea già composta da EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO 7 e il pick-up EVO Cross 4.

La EVO 6 è un SUV di 4,5 metri, spinto da un motore 1.5 turbo benzina da 177 CV e abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti. Tra le sue caratteristiche spiccano tre modalità di guida – Standard, Eco e Sportivo – e un design aggressivo con una grande calandra, fari separati e cerchi in lega da 20”. Gli interni, in linea con l’estetica esterna, vantano un display unico da 10,25” che integra sia il quadro strumenti sia l’infotainment. Il prezzo di lancio parte da 29.900 euro per la versione solo benzina, con la possibilità di scegliere una versione Thermohybrid benzina/GPL.

La EVO Spazio, invece, è un monovolume 7 posti da 4,8 metri, anch’essa alimentata dal 1.5 turbo da 177 CV. Tra i suoi punti di forza ci sono un ampio tetto panoramico e un abitacolo spazioso e confortevole. Anche in questo caso, il prezzo di partenza è di 30.900 euro, con la possibilità di una versione Thermohybrid.

L’EVO 8, un SUV 7 posti di 4,7 metri, rappresenta il top di gamma del brand. Disponibile in due versioni di motorizzazione – un 1.6 turbo da 185 CV e un 2.0 turbo da 238 CV – offre una dotazione full optional di serie. Il suo imponente display da 14,6” HD e il prezzo competitivo, che parte da 32.900 euro per la versione 1.6 turbo benzina, lo rendono uno dei modelli più attesi.

Sempre al Salone di Torino, DR Automobiles ha presentato la nuova DR Collection, con modelli completamente rinnovati nel design. Tra questi, la DR 6.0 Hybrid Plug-in, un SUV che combina un motore 1.5 turbo benzina con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 316 CV e un’autonomia in modalità elettrica di 80 km. Le tecnologie di recupero dell’energia in frenata e decelerazione aggiungono un ulteriore livello di efficienza a questa rivoluzionaria auto.

Hanno debuttato anche le nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7, caratterizzate da design futuristici e tecnologie all’avanguardia. La Sportequipe 6 si distingue per un frontale aggressivo con DRL assottigliati e maniglie delle portiere a scomparsa, mentre la Sportequipe 7, più classica, offre un abitacolo elegante con un tetto panoramico ultrawide da 62”.

Tiger ha svelato i suoi SUV Tiger Six, Tiger Seven e Tiger Eight, tutti dotati di motori turbo benzina da 174 a 177 CV. Il design, caratterizzato da una grande calandra e gruppi ottici assottigliati, crea un family feeling distintivo tra i modelli. Inoltre, il Tiger Nine, un monovolume 7 posti, offre interni spaziosi e un motore ibrido da 170 CV, rendendolo una scelta ideale per chi cerca comfort e spazio.

Infine, si amplia la gamma del brand ICH-X con i nuovi modelli K3 e K4. Il K3, un fuoristrada da 245 CV con un sistema di trazione integrale XWD di sesta generazione, promette prestazioni elevate su ogni tipo di terreno. Il K4, un pick-up di dimensioni imponenti, offre una capacità di traino di 3.500 kg e una dotazione di serie di alto livello, con infotainment da 10,4” e ricarica wireless.

In conclusione, il Salone dell’Auto di Torino ha segnato una svolta per il gruppo DR Automobiles, con una gamma rinnovata e una forte spinta verso nuove tecnologie e motorizzazioni. L’innovazione e la sportività sono state le parole chiave di questo evento, con modelli capaci di rispondere alle esigenze più diverse del mercato.