Omoda & Jaecoo svela il suo sistema Super Hybrid

Omoda & Jaecoo ha presentato il suo rivoluzionario sistema Super Hybrid, un passo importante verso una mobilità più sostenibile. In un momento di transizione in cui il mercato europeo si allontana dai combustibili fossili, i veicoli ibridi plug-in (PHEV) rappresentano un’ottima soluzione per un futuro più green.

Il nuovo SUV Jaecoo J7 PHEV Super Hybrid è progettato per ridefinire gli standard delle ibride plug-in, offrendo un’autonomia in modalità elettrica di 106 km, un consumo medio di carburante di 4,7 l/100 km e un’autonomia complessiva di oltre 1.300 km. Questo veicolo si posiziona come il punto di riferimento per consumi ed autonomia nella sua categoria.

Il sistema Super Hybrid O&J equipaggiato sulla J7 PHEV combina tecnologie all’avanguardia sviluppate da Omoda & Jaecoo, sfruttando l’esperienza ventennale dell’azienda nella produzione di tecnologie ibride. Grazie a un motore ibrido 1.5 TGDI con trasmissione monomarcia specifica e batterie appositamente sviluppate, il sistema garantisce un’efficienza energetica superiore e una maggiore sicurezza.

La tecnologia Super Hybrid O&J segna una svolta nel panorama delle ibride, aprendo nuove possibilità per una mobilità eco-sostenibile e suggerendo l’inizio di una vera rivoluzione tecnologica. L’arrivo imminente del Jaecoo J7 PHEV con questa tecnologia promette di trasformare il modo di concepire la mobilità, offrendo nuove opportunità per avventure all’aria aperta.

Omoda & Jaecoo è parte del gruppo Chery, primo gruppo automotive cinese per esportazioni mondiali. Fondata nel 1997, Chery corporation è in procinto di lanciare il brand Omoda & Jaecoo sul mercato italiano, proponendo soluzioni di mobilità che spaziano dai motori a combustione interna alle soluzioni elettrificate.