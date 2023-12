Ducati e Bentley: ecco la Ducati Diavel for Bentley

Ducati e Bentley presentano la Ducati Diavel for Bentley. Nata dalla collaborazione tra le due Case segna una nuova pietra miliare nel mondo delle due ruote di lusso, unendo in questo progetto Ducati e Bentley con una visione che include: prestazioni, artigianalità, innovazione ed esclusività. Il risultato è una magica sintesi di tecnologia, stile e prestazioni in grado di far sognare gli appassionati. La moto verrà svelata al pubblico questa sera con un evento “fuorisalone” all’Art Basel di Miami, l’edizione d’oltreoceano della più prestigiosa fiera di arte contemporanea europea.

Sulla sofisticata base tecnica del performante e confortevole Diavel V4, Ducati ha integrato elementi caratterizzanti della Bentley Batur per creare una moto unica per eleganza e design. La Diavel for Bentley sarà realizzata in una serie numerata limitata a 500 esemplari, a cui si aggiungeranno altre 50 moto speciali “Ducati Diavel for Bentley Mulliner”. Queste ultime sono riservate ai clienti Bentley e includono la personalizzazione e l’individualità intrinseca della Batur su cui sono basate le moto.

La Batur è l’auto di produzione Bentley più potente di sempre, con un propulsore W12 biturbo da 740 CV. Ma soprattutto, la Batur combina l’eccellenza della maestria artigianale Bentley con una carrozzeria scolpita e muscolosa che definisce un nuovo DNA di design per Bentley e anticipa una nuova direzione di design per il marchio. Il messaggio visivo comunica grande potenza ed eleganza, senza ostentazione o eccessi. I 18 esemplari della Batur sono realizzati singolarmente a mano da Mulliner, il più antico carrozziere del mondo e divisione interna di Bentley dedicata alle vetture su misura.

Il Centro Stile Ducati, in collaborazione con i designer Bentley, ha creato un nuovo design per questa moto speciale, ispirandosi alla Batur da cui riprende le linee della vista laterale. Il colore Scarab Green utilizzato per tutta la carrozzeria è sofisticato e raffinato, ricco di sfumature metalliche, e trattasi di un colore disponibile nella tavolozza Bentley Mulliner.

Le linee decise e aggressive del Diavel V4 sono state profondamente riviste anche attraverso i componenti tecnici: molti dei tratti caratteristici della Batur sono ripresi in diverse parti della moto. I cerchi forgiati, progettati e realizzati per questa moto, richiamano le forme di quelli dell’auto e sono verniciati in Dark Titanium Satin, lasciando visibili alcune superfici lavorate.

Le prese d’aria laterali riprendono la griglia anteriore bicolore, uno degli elementi più riconoscibili della Batur. Gli estrattori posteriori triangolari fanno riferimento agli elementi corrispondenti della vettura. Il parafango anteriore, la carenatura e la vista superiore del serbatoio richiamano le nervature del cofano anteriore, mentre il codone monoposto, che può essere sostituito con un sedile per il passeggero, riprende molti spunti stilistici dalla parte posteriore della Batur. Molti dei componenti della carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio di alta qualità (parafanghi, coprifaro, coprimotore, scarico e radiatore, carter del radiatore, pannelli laterali, codone).

La sella del pilota, in Alcantara nera, si ispira agli interni dell’auto, con una lavorazione di precisione che rivela il tessuto rosso sottostante uguale a quello dei sedili Batur e con il logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore. Lo scarico a doppia uscita, con relativa copertura, è stato ridisegnato per armonizzarsi con le raffinate linee della moto.

Oltre ai 500 esemplari di Diavel for Bentley, Ducati propone anche una serie di soli 50 esemplari, denominata Diavel for Bentley Mulliner. I 50 Diavel for Bentley Mulliner saranno disponibili esclusivamente per i clienti di Mulliner che, grazie alla collaborazione diretta con i designer del Centro Stile Ducati, potranno configurare la loro Diavel for Bentley Mulliner con colori diversi per la sella, le pinze del freno anteriore, le parti in fibra di carbonio e i cerchi. Potranno inoltre scegliere lo stesso colore della loro auto per le parti della carrozzeria o uno di quelli di una tavolozza esclusiva selezionata dal designer di Mulliner per questa serie speciale e assolutamente esclusiva.

La collaborazione tra i due costruttori ha portato anche alla creazione di una Capsule Collection, riservata ai possessori di Diavel for Bentley, che permette ai clienti di completare il proprio look con un casco jet e una giacca tecnica (disponibile sia in versione maschile che femminile) in edizione limitata, caratterizzata da una combinazione di colori che rispecchiano quelli della moto.

La Diavel for Bentley adotta il propulsore V4 Granturismo da 1.158 cc, elemento centrale del suo design e allo stesso tempo scelta tecnica di grande raffinatezza. Potente (168 CV), ricco di coppia ma anche estremamente leggero e compatto, è allo stesso tempo fluido e fruibile fin dai regimi più bassi. L’ordine di combustione Twin Pulse, insieme all’impianto di scarico dedicato, ne caratterizzano in modo inconfondibile il suono.