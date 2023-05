ELETTRA LAMBORGHINI: dal 2 giugno fuori il nuovo disco “ELETTRATON”

Elettra Lamborghini, artista multiplatino con 1,6 miliardi di stream in tutto il mondo, 500 milioni di visualizzazioni su Vevo/YouTube e 7,2 milioni di follower su Instagram, sta tornando alla musica dopo i suoi impegni televisivi che l’hanno vista coinvolta con i PanPers su Nove nel programma ONLY FUN – Comico Show.

“ELETTRATON” è pronto a riportare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica regina, dopo il successo multiplatino di brani come “Pistolero”, “Caramello” e molti altri. Elettra Lamborghini è una donna dalle mille passioni che ha trovato nella musica e nella televisione il suo habitat naturale, dove può mettere in mostra la sua incredibile verve e genuinità.

Tra le poche donne nel mondo dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra, che è stata inserita nel 2020 nella speciale classifica “Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro” stilata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia, alterna fin dai suoi esordi nel 2015 partecipazioni a trasmissioni televisive in Italia e all’estero (dai programmi di MTV in Italia, Spagna e Inghilterra a show di grande successo come The Voice of Italy) alla conduzione di programmi iconici come Miss Italia e programmi divertenti come Only Fun. Inoltre, ha pubblicato singoli di grande successo discografico sia da solista che in collaborazione con artisti protagonisti delle classifiche italiane e internazionali come Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Khea, Duki e Quavo, ecc.

Tra i prossimi impegni di Elettra Lamborghini c’è anche la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent, che arriverà su Disney+, dove Elettra sarà giudice insieme a Khaby Lame e ai veterani Mara Maionchi e Frank Matano.