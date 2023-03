Estrima Birò vince gli Autonomy Mobility Innovation Awards

Estrima ha vinto il primo premio nella categoria Smart Mobility Cities agli Autonomy Mobility Innovation Awards con il suo Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote.

La premiazione si è svolta durante l’Autonomy Mobility World Expo 2023 (AMWE 2023) a Parigi, il più grande evento annuale dedicato alle nuove soluzioni di mobilità urbana sostenibile, dove Estrima era presente con uno stand espositivo.

Gli Autonomy Mobility Innovation Awards rappresentano un importante riconoscimento a livello internazionale per le aziende che presentano progetti, prodotti, soluzioni, idee o prototipi capaci di trasformare il settore della mobilità. Tra i 21 candidati finali, Birò ha trionfato grazie al suo prodotto intelligente ed ecologico, perfetto per chi si muove nei centri urbani congestionati e a corto di parcheggi.

La giuria ha ritenuto Birò un prodotto innovativo e sostenibile, adatto alle esigenze di chi vive in città e cerca soluzioni per la mobilità urbana. Estrima è stata premiata per la sua costante attenzione all’innovazione e per la capacità di mantenere la qualità dei suoi prodotti anche dopo 14 anni di attività.

Il presidente di Estrima S.p.A., Matteo Maestri, ha espresso grande orgoglio per questo importante premio, che rappresenta un riconoscimento per l’innovazione e per il valore costante dell’azienda. Estrima ha dimostrato di essere all’avanguardia nel settore della mobilità urbana sostenibile, e continua a raccogliere consensi a livello internazionale. Il premio ricevuto ad AMWE 2023 è solo l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ottenuti dall’azienda nel corso degli anni.