Euro NCAP: cinque stelle per Kodiaq, Passat e Superb

Euro NCAP ha pubblicato i risultati della terza batteria di test in programma che coinvolge numerosi modelli europei: 5 stelle per Mercedes-Benz Classe E, VW Passat, la sua gemella Škoda Superb e la Škoda Kodiaq. Dacia Duster e Suzuki Swift, invece, non vanno oltre le 3 stelle. Confermato il massimo punteggio, già assegnato nel 2022 a BMW X2, Renault Espace e Rafale. Risultato al top, infine, anche per la Mercedes-Benz G580 completamente elettrica, dotata di tecnologia EQ, aggiunta come variante alla Classe G testata nel 2019.

Sono questi i risultati della nuova serie di crash-test e test Euro NCAP – European New Car Assessment Programme (Programma europeo di valutazione delle auto nuove) – l’organizzazione che fornisce ai consumatori valutazioni realistiche e indipendenti delle prestazioni di sicurezza di alcune delle vetture, appena immesse in circolazione, più vendute in Europa.

I modelli Mercedes, VW e Skoda valutati forniscono livelli esemplari di difesa degli occupanti. Passat e Superb, in particolare, offrono una buona protezione di tutte le aree critiche del corpo, sia agli adulti che ai bambini, in tutti i crash-test.

La Classe E perde, invece, terreno in termini di protezione dei pedoni, ottenendo solo una frazione di punto per la salvaguardia del bacino, Uno stop che la porta vicina a dover rinunciare a una stella rispetto agli ultimi protocolli Euro NCAP.

La BMW X2 è valutata con 5 stelle rispetto ai protocolli 2022, come gemella della X1 e, come la Classe E, offre solo una scarsa protezione del bacino dei pedoni. Anche Renault Espace e Rafale ottengono la stessa classificazione 2022 della Renault Austral: 5 stelle.

Secondo Angelo Sticchi Damiani – Presidente ACI – “Quest’ultima serie di test rivela una diversità di approccio delle case costruttrici di veicoli: per alcuni è più importante la sicurezza, per altri la accessibilità economica. Come ACI ribadiamo l’invito ai costruttori a investire in sicurezza, senza un aggravio dei costi per gli utenti finali e gli automobilisti”.