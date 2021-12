FEDEZ: disco di platino per l’album “DISUMANO”

“DISUMANO”, uscito venerdì 26 novembre, dopo aver conquistato il primo posto della classifica FIMI/GFK dei dischi più venduti e la Posizione #1 nella classifica dei vinili, è stato certificato disco di platino.

Un successo ancora più importante poiché parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse grazie al progetto studiato dalla Fondazione FEDEZ che ha visto coinvolti anche partner importanti come Panini, Pixel Sucks, Santoni, Versace e Uniqlo.

Fedez ha consegnato personalmente l’assegno da 200.000 euro durante la sua visita nel centro TOG di viale Famagosta intrattenendosi con i piccoli e lasciando in ricordo anche il disco d’oro ottenuto con DISUMANO a una settimana dall’uscita. A questa donazione si aggiungeranno, inoltre, gli interi proventi della vendita all’asta dell’opera, presente sulla cover, «Il Narcisista Pessimista dell’artista, noto a livello internazionale, Francesco Vezzoli. L’opera prima di essere battuta all’asta da Sotheby’s sarà esposta in Triennale. I proventi saranno utilizzati per la costruzione del nuovo centro TOG di Milano.

“DISUMANO” è un progetto discografico in 20 tracce, in cui Fedez racconta e raccoglie altrettanti capitoli della sua vita, ricco di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale: oltre a Tedua, Fedez coinvolge Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale dell’album è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui l’artista ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Con questo traguardo sono 76 i dischi di platino conquistati da Fedez nella sua carriera e 19 quelli d’oro.