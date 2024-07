Fiat e Unieuro promuovono la mobilità urbana sostenibile con Topolino

FIAT e Unieuro annunciano l’avvio di una collaborazione strategica che vede protagonista la Nuova Topolino, l’eclettico quadriciclo votato alla mobilità sostenibile, alla felicità e alla Dolce Vita. La partnership mette in risalto la condivisione di valori importanti per entrambi i Brand, quali italianità, tecnologia accessibile e sostenibilità, oltre alla centralità del cliente e alla costante innovazione.

Nello specifico, sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia – scelti appositamente per dimensioni e vicinanza alle grandi città – dove il grande pubblico potrà ammirare l’esclusiva Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo, esposta in un’area impreziosita da una ampia gamma di accessori perfettamente coordinati con lo stile del nuovo veicolo.

Con la Nuova Topolino, FIAT contribuisce in maniera significativa a rendere la guida in città più sostenibile, con una soluzione di mobilità ideale sia per il caotico centro cittadino sia per i piccoli borghi marinari. Infatti, destinata a un pubblico giovane, a partire dai 14 anni, e sempre più attento al rispetto ambientale, Topolino rappresenta anche il sogno a quattro ruote degli appassionati della riviera, essendo la versione Dolcevita perfetta per vivere l’estate sulle strette strade della splendida costa italiana.

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra oltre 500 punti di vendita e la piattaforma digitale unieuro.it. Grazie a competenza, passione e impegno il Brand garantisce a tutti un’esperienza di consumo distintiva e personalizzata ponendo ogni cliente al centro di un ecosistema capace di offrire vicinanza e servizio.

Allo stesso modo, FIAT vuole accompagnare la transizione all’elettrico attraverso una continua innovazione di prodotto e una customer experience sempre più coinvolgente e digitale.