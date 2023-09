Football Manager 2024: annunciate data e novità

Il 20° capitolo della storica serie Football Manager di Sports Interactive e SEGA si appresta inoltre a tagliare un traguardo importante per lo studio e per tutta la famiglia Sega: il debutto ufficiale in Giappone.

La possibilità di trasferire le carriere da Football Manager 2023, FM23 console e FM23 Touch è solo una delle principali novità di quest’anno. Molte di queste sono influenzate dalla continua evolversi del mondo del calcio, oltre che dai suggerimenti degli addetti ai lavori attraverso partnership nuove e già esistenti.

Per la prima volta nella storia dello studio, il trailer d’annuncio ufficiale, pubblicato oggi, si conclude con una roadmap che illustra i principali contenuti delle varie versioni e le relative date d’uscita. Gli aggiornamenti della versione PC/Mac, compresa la nuova gestione delle palle inattive e un sistema di mercato e di gestione delle finanze più intelligente, verranno svelati nel dettaglio da qui a fine settembre.

Quest’anno, alle piattaforme su cui è disponibile la line-up di titoli di FM va ad aggiungersi anche Netflix, casa esclusiva di Football Manager 2024 Mobile. Gli abbonati a Netflix in tutto il mondo, sia i fan di vecchia data che i giocatori alle prime armi, potranno accedere a FM dalla stessa app utilizzata per vedere i loro film e serie TV preferite. Maggiori dettagli sul passaggio a Netflix sono disponibili sul sito di Football Manager.

“Dopo l’incredibile record di sei milioni di giocatori stabilito lo scorso mese con FM23, sono orgoglioso di annunciare l’uscita di Football Manager 2024”, queste le parole del direttore studio di Sports Interactive, Miles Jacobson.

Football Manager 2024 Console è pronto a tornare per la nuova stagione su Xbox e su PlayStation®5, dopo l’ottimo debutto dello scorso anno sull’ammiraglia di casa Sony. Sia FM24 console (Xbox) che FM24 (PC/Mac) saranno nuovamente disponibili inoltre tramite Xbox Game Pass. Come descritto nella nostra roadmap, le novità su FM24 console verranno svelate nel corso della settimana a partire dal 22 ottobre.

A partire da oggi fino al giorno del lancio, tutti coloro che prenoteranno FM24 (per PC e Mac) e FM24 console (Xbox e PlayStation5) presso un rivenditore digitale autorizzato da Sega riceveranno uno sconto del 10%.

Coloro che prenoteranno FM24 per PC e Mac avranno la possibilità di iniziare la propria carriera manageriale in anteprima grazie all’accesso anticipato. L’accesso anticipato sarà disponibile tramite Steam ed Epic Games Store circa due settimane prima del lancio ufficiale e le carriere per giocatore singolo iniziate in quel periodo potranno essere proseguite anche dopo l’uscita del 6 novembre e l’aggiornamento alla versione definitiva del gioco.