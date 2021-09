FV Frangivento Sorpasso GT3: word Premier monegasca per la supersportiva italiana

FV Frangivento ha svelato ufficialmente la Sorpasso GT3 in Costa Azzurra, durante una World Premier tenutasi tra Monte-Carlo e Saint Jean Cap Ferrat nel weekend tra venerdì 24 e domenica 26 settembre. La berlinetta haute couture supertecnologica e interamente Made in Italy annunciata ad aprile si è presentata al mondo per la prima volta durante un finesettimana inaugurato da una serata organizzata in uno dei luoghi più iconici del motorismo internazionale, la famosa curva Loews del circuito monegasco di Formula 1.

All’esclusiva premier, che è andata in scena nelle stesse giornate del prestigioso Monaco Yacht Show, hanno preso parte VIP e rappresentanti del jet set internazionale. Tra le personalità accorse all’evento ospitato da Bel-Air Fine Art anche numerose autorità monegasche, rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia a Monaco e l’AIIM (Associazione Imprenditori Italiani nel Principato di Monaco), il Principe Serge di Jugoslavia, il famoso attore Ezio Greggio e i due campioni del mondo di motociclismo Loris Capirossi e Max Biaggi.

Vero mattatore della serata è stato Maurizio Di Maggio, storico DJ di Radio Monte Carlo. Dopo la serata del 24, la World Premier della FV Frangivento Sorpasso GT3 è proseguita nei giorni successivi, quando la vettura si è spostata al centro della piazza del Casinò, dove grazie alla collaborazione con SBM Société des Bains de Mer è rimasta esposta per tutta la giornata davanti a una folla di passanti e curiosi. Lì è anche avvenuta la cerimonia di consegna delle chiavi del primo esemplare, con carrozzeria e interni in un’affascinante tinta bicolore rosso-nera. L’auto ha poi acceso i motori per il primo test drive sulle suggestive strade della Costa Azzurra, raggiungendo Saint Jean Cap Ferrat, dove è stata esposta nei giardini di Villa Ephrussi de Rothschild.

La FV Frangivento Sorpasso GT3, che amplia la gamma della Casa della “Saetta Italiana”, affianca l’hypercar Asfanè, con la quale mantiene un forte legame stilistico. Trae ispirazione dalle vetture da competizione, come dimostrano le numerose appendici aerodinamiche che ne plasmano le forme e l’enorme alettone posteriore. L’auto, interamente in carbonio, ha una personalità forte e decisa, sottolineata da elementi dalla chiara impronta sportiva come il convogliatore d’aria sul tetto, che si allunga verso il posteriore fino a creare una pinna centrale che si congiunge alla grande ala di coda, o il particolare becco d’anatra delle due bugne copriruota che termina con luci diurne a led a sbalzo, che svolgono anche la funzione di spoiler anteriori. Dotata di cerchi OZ da 20 pollici con pneumatici Pirelli PZero Trofeo, offre numerosi omaggi al mondo delle corse anche all’interno dell’abitacolo, dove accoglie conducente e passeggero in un ambiente dallo stile minimal ma anche ricercatissimo, che unisce finiture di pregio a materiali tipicamente racing con rivestimenti in pelle, lavorata dallo storico atelier torinese Mario Levi Group e Alcantara.

La FV Frangivento Sorpasso GT3 è spinta da un 5.2 V10 con doppio compressore volumetrico che eroga 880 CV. Ha quattro ruote motrici e a un rapporto peso potenza di 1,74 kg/CV. Grazie alla scocca interamente in carbonio e all’uso diffuso di materiali leggeri si è infatti potuto contenere il peso intorno ai 1.530 kg (in allestimento base). La nuova supersportiva italiana copre lo 0-100 in 2”9 e raggiunge i 200 km/h con partenza da fermo in 9”3. La velocità massima è superiore ai 345 km/h. E’ disponibile anche in una versione Stradale caratterizzata da una linea più pulita ed elegante. È stata mostrata con raffinata tinta carrozzeria Grigio Hèrmes e dal punto di vista meccanico adotta lo stesso schema della Sorpasso GT3, ma con motore aspirato da 610 CV di potenza massima.