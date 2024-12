G.M.P. Group consolida la presenza in Nord Europa con l’acquisizione di Reedijk

G.M.P. Group ha perfezionato un innovativo accordo operativo e strategico capace di consolidare e sviluppare la sua presenza sui mercati europei. Il gruppo italiano, leader nel comparto della produzione e distribuzione di cerchi in lega, ha annunciato infatti l’acquisizione di Reedijk, primario importatore e distributore di settore in oltre venti mercati del Vecchio Continente. L’operazione è finalizzata alla creazione di un nuovo progetto aziendale, che supera gli 80 milioni di fatturato aggregato. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nella storica e proficua collaborazione avviata nel 2007 tra i due gruppi, consentendo un rafforzamento e un presidio diretto sui mercati internazionali, grazie a una gamma integrata di prodotti Made in Italy e a un alto standard qualitativo nei servizi pre e post vendita.

Nel nuovo assetto societario nato dalla partnership, gli azionisti di G.M.P. Group detengono la quota maggioritaria del 78%, dando concretezza al progetto di consolidamento e internazionalizzazione del gruppo italiano. Questo percorso, avviato nel 2023 con l’ingresso nel capitale sociale di Eulero Capital, viene riconfermato come strategico e proficuo obiettivo aziendale, con un focus sui mercati chiave e ambiziose prospettive di espansione anche nei mercati extra-europei. Eulero Capital e Marco Mancin, Amministratore Delegato di G.M.P. Group, investono nuovi capitali per sostenere l’operazione di crescita.

Gli attuali soci di Reedijk mantengono un ruolo significativo nell’assetto azionario e un primario ruolo gestionale, garantendo così continuità al percorso di crescita del gruppo olandese.

L’accordo è stato annunciato in occasione dell’Essen Motor Show, la più grande fiera tedesca dedicata al tuning, che ha aperto oggi i battenti e vede la partecipazione dei vertici aziendali di G.M.P. Group e Reedijk.

Grazie a questa operazione, G.M.P. Group, con sede a Bergamo, compie un ulteriore passo nel suo impressionante cammino di crescita costruito in 20 anni di attività, affermandosi come leader internazionale nella progettazione e produzione di componenti in alluminio di alta qualità per l’industria automobilistica. L’azienda è particolarmente specializzata nel settore dei cerchi in lega leggera destinati al mercato aftermarket.

“Grazie a questa innovativa e unica operazione nel settore – conferma Marco Mancin, Amministratore Delegato di G.M.P. Group – il nostro gruppo realizza obiettivi strategici parte della nostra mission aziendale. L’ingresso di Eulero Capital ha rafforzato il nostro percorso di crescita. Con Reedijk, avremo un partner operativo sinergico per presidiare mercati strategici e rispondere in modo più diretto e immediato alle esigenze della clientela, rilanciando e consolidando il brand Antera.”

Fondata nel 1988 da Bert Reedijk, l’azienda olandese Reedijk Wheels and Tyres Group, con sede a Strijen, vicino a Rotterdam, è attualmente leader nell’importazione, distribuzione e rivendita di ruote e pneumatici, operando in oltre venti mercati, con una forte presenza nel BeNeLux e in Germania. La partnership con G.M.P. Group rappresenta un passaggio strategico e innovativo, che consente all’azienda olandese di collaborare con un primario player del settore. Grazie all’acquisizione del marchio storico Antera nel 2023, il gruppo offre oggi standard produttivi sempre più elevati, uniti a innovazione e design di livello globale, in un contesto di continua crescita. L’investimento di G.M.P. Group garantisce a Reedijk nuove risorse, che gli attuali soci reinvestiranno per sostenere il progetto strategico di sviluppo.

“La collaborazione con G.M.P. Group, nostro partner storico, è un’operazione in cui abbiamo fortemente creduto” – sottolinea Bert Reedijk, fondatore e CEO di Reedijk, affiancato dai soci e dal top management – “perché realizza una sinergia aziendale che ci permette di competere in modo ancora più efficace sui mercati di riferimento, aprendo importanti scenari di crescita e sviluppo.”