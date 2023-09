Geotab e BMW Group insieme per la mobilità connessa

Geotab, brand leader nel settore della tecnologia per i veicoli connessi a livello globale, ha annunciato una collaborazione con BMW Group, ampliando così la sua solida rete di partnership con altri produttori automobilistici. L’unione tra i dati di alta qualità di BMW Group e la potente piattaforma MyGeotab di Geotab offre alle flotte aziendali una soluzione completa di connettività. Le imprese specializzate in leasing, noleggio, car sharing e ride hailing possono ora accedere a dati intelligenti che supportano le decisioni relative alle prestazioni dei veicoli, tra cui produttività, conformità e sicurezza dei conducenti.

Inoltre, queste informazioni possono essere sfruttate per promuovere la sostenibilità e per adempiere ai requisiti del report CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che, nell’Unione Europea, diventerà obbligatorio per alcune categorie di aziende a partire dal 2024. I gestori delle flotte possono sfruttare MyGeotab per ottimizzare le rotte, migliorare l’efficienza dei consumi, individuare opportunità di elettrificazione e ridurre i tempi di inattività in base ai dati dei veicoli. La piattaforma converte i dati raccolti in informazioni pratiche, mettendo a disposizione dei responsabili delle flotte tutti gli strumenti necessari per valutare al meglio le performance della propria flotta.

Le funzionalità telematiche integrate nei veicoli di BMW Group possono ora essere integrate con le avanzate caratteristiche della piattaforma MyGeotab. Ciò avviene senza necessità di interventi in officina, grazie all’attivazione a distanza, consentendo un risparmio di tempo e costi significativo.

Gli utenti beneficiano così di dati veicolari di alta qualità, raccolti in una piattaforma potente e indipendente, che consente la gestione completa della flotta. Questa collaborazione offre un punto di accesso unificato per decisioni basate su informazioni precise e per la fornitura di soluzioni di connettività adatte a flotte di qualsiasi dimensione.

MyGeotab è ora in grado di integrare i dati OEM provenienti da vari produttori, tra cui BMW, Renault, Ford, Peugeot, Citroen, Opel / Vauxhall, DS e Mercedes-Benz, insieme ai dati provenienti dai dispositivi telematici di Geotab. Il software supporta una vasta gamma di veicoli, tra cui veicoli completamente elettrici (EV), ibridi plug-in (PHEV) e veicoli a combustione interna tradizionali (ICE), tenendo conto dei dati specifici per ciascuna categoria. Gli utenti possono scegliere tra diversi piani tariffari preconfigurati in base alle loro esigenze.

Questo consente di avere una visione completa e coesa dell’intera flotta, indipendentemente dalla marca, dal modello e dal tipo di motore. I dati provenienti da fonti diverse non solo vengono integrati e sincronizzati, ma anche raccolti e presentati in modo uniforme e completo.

La collaborazione tra Geotab e BMW Group è già operativa in 30 Paesi europei a partire da settembre 2023.