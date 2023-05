gIANMARIA annuncia le date estive di “MOSTRO TOUR 2023”

In vista del tour primaverile, che ha già registrato il tutto esaurito per la prima data a Roma (giovedì 25 maggio 2023, presso il Largo Venue), gIANMARIA annuncia le prime date estive del MOSTRO TOUR 2023, la tournée estiva prodotta e distribuita da Vivo Concerti.

Per motivi tecnico-logistici, la data prevista per domenica 21 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) è stata spostata a lunedì 29 maggio. I biglietti già acquistati rimangono validi.

Durante gli spettacoli, gIANMARIA si esibirà in alcuni dei principali festival italiani, da Cremona (sabato 10 giugno 2023, al Porte Aperte Festival), fino ad arrivare a Castelfranco di Sotto (Pisa) (sabato 22 luglio 2023, al Let’s Festival), Mondovì (CN) (giovedì 3 agosto 2023, al Mov Festival), La Spezia (giovedì 10 agosto 2023, al La Spezia Estate Festival) e Zafferana Etnea (CT) (venerdì 18 agosto 2023, all’Anfiteatro Falcone Borsellino).

gIANMARIA, cantautore vicentino rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor, si è distinto nel programma emozionando i giudici con i suoi inediti “I suicidi” e “Senza Saliva”, entrambi contenuti nel suo EP di debutto “Fallirò”, uscito per Epic/Sony Music l’anno scorso.

Dopo essersi guadagnato un posto tra i Big di Sanremo 2023 vincendo la categoria giovani con il brano “La Città Che Odi”, gIANMARIA ha partecipato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano “Mostro” (certificato disco d’oro), pubblicando l’omonimo album il 3 febbraio 2023. Il secondo album in studio, “Mostro”, è un disco pop con testi che vanno a pescare nelle due anime di gIANMARIA, quella folle e indecifrabile e quella sensibile ed empatica.

Il 28 aprile, gIANMARIA ha pubblicato “DISCO DANCE feat. Francesca Michielin” (Epic Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo che, insieme alla cantautrice e polistrumentista veneta, descrive il disagio di una ragazza che sente di non aver trovato il suo posto nel mondo.