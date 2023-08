Gruppo LEGO: ecco la linea DREAMZzz e un tour estivo indimenticabile!

Il Gruppo LEGO ha lanciato oggi le prime esperienze di gioco fisiche dedicate a LEGO DREAMZzz: un tema completamente nuovo che dà vita alla creatività dei sogni dei bambini attraverso una serie di contenuti e una gamma di prodotti epici.

Il lancio dei nuovi set fa seguito all’uscita, avvenuta a maggio, dei primi episodi della serie TV LEGO DreamZzz, il più grande lancio internazionale di una serie animata nella storia del Gruppo LEGO, con contenuti trasmessi in tutto il mondo in 38 lingue.

La serie TV LEGO DREAMZzz segue le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta e imparano a usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel mondo dei sogni e imparare a sconfiggere il tirannico Re Nightmare! A partire dall’11 agosto, i fan potranno vivere le nuove avventure dei loro beniamini con l’arrivo della seconda stagione. I 10 episodi inediti saranno disponibili dall’11 agosto in livestream sul canale YouTube LEGO Italia, su Prime Video e Netflix. Dal 28 agosto sul canale BOING e dall’11 settembre su CN.

Da oggi, i sognatori che si sono appassionati agli episodi della serie, potranno inventare nuove avventure e vestire i panni dei personaggi dello show, per portare in vita, attraverso l’esperienza ludica, storie inedite, uniche e creative.

Per rendere ancora più speciali i nuovi set, il Gruppo LEGO ha innovato la struttura delle indicazioni di costruzione: l’80% dei modelli, infatti, può essere completato seguendo le istruzioni illustrate, come se fossero un vero e proprio fumetto. Ma non è finita qui! Per stimolare la creatività dei bambini e delle bambine, viene data la possibilità di scegliere come completare il set, grazie alle due opzioni di costruzione.

LEGO Italia celebra l’arrivo della nuova linea con tantissime attività di marketing e con il coinvolgimento di partner e retailer, ma soprattutto con un’iniziativa indimenticabile: un tour estivo in 5 diverse città italiane per portare a tutti i fan del mattoncino le avventure dei personaggi della linea LEGO DREAMZzz. Si tratta di un grande ritorno all’esperienza di evento fisico dopo lo stop degli ultimi anni.

Save the date! Dal 25 agosto tutti i sognatori potranno immergersi nell’universo LEGO DREAMZzz grazie a tante attività ludiche, perfette per vivere un’estate indimenticabile al fianco dei beniamini della nuova serie.



Al loro arrivo, i bambini verranno accolti dal meraviglioso Furgone tartaruga della Signora Castillo che, per l’occasione, prenderà vita diventando un vero e proprio minivan itinerante. Al suo interno, i visitatori, proprio come il personaggio di Izzie, potranno utilizzare i piccoli squali peluches per sfidare lo spaventoso Re Nightmare e gli altri nemici.

In ogni città, oltre al minivan, sarà presente anche una Play Area con 3 gazebo, sotto i quali i bambini potranno divertirsi in molteplici attività!

I più piccoli, ad esempio, potranno costruire e giocare con i nuovi set della linea LEGO DREAMZzz, conoscere i personaggi e apprendere i valori dell’amicizia e della collaborazione. Inoltre, utilizzando la propria immaginazione, potranno inventare inedite storie ispirate agli amici Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, aiutati dalle mani esperte degli Adult Fan Of LEGO (AFOL) che, per l’occasione, realizzeranno uno speciale diorama LEGO DREAMZzz dedicato al tour.

E per far uscire l’estro artistico di grandi e piccini, sarà possibile cimentarsi nel disegno del robot Z-Blob – amatissimo personaggio della serie animata – guidati dai suggerimenti di Mateo. Unica regola: mettere in campo tutta la propria creatività.

Ma non è finita qui! In ognuna delle tappe, sarà presente un photo booth molto speciale: uno schermo interattivo grazie al quale i bambini potranno registrare il loro video personalizzato mentre interagiscono con il personaggio di Z-Blob.