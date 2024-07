Honda festeggia 25 anni di auto ibride con la nuova Prelude

Honda ha celebrato il 25° anniversario di auto ibride con il debutto europeo della Prelude Concept e conferma che il modello tornerà sulla scena europea in occasione del Goodwood Festival of Speed dall’11 al 14 luglio.

Dopo la presentazione della Prelude Concept al Japan Mobility Show lo scorso anno, la Prelude è destinata a offrire il perfetto equilibrio tra piacere di guida entusiasmante e un’efficienza straordinaria, rappresentando l’impegno a lungo termine di Honda verso l’elettrificazione in un prodotto elegante e dinamico.

La Prelude originale debuttò in Europa 45 anni fa e, per cinque generazioni fino al 2001, è stata un’incredibile testimonianza dell’innovativa tecnologia di Honda. Il nuovo modello promette di essere un ritorno perfetto e degno del famoso predecessore, in quanto offre un’irresistibile combinazione di stile e raffinatezza insieme a un propulsore ibrido pionieristico.

Il nome “Prelude” indica il carattere distintivo dell’auto come precursore di futuri modelli Honda dotati di grandi prestazioni sportive – un esempio di come Honda offra la “joy of driving” ai clienti in tutta Europa.

Tomoyuki Yamagami, Chief Engineer e Large Project Leader, Honda Motor, ha dichiarato: “La nuova Prelude non solo segna l’ultimo capitolo della nostra storia ibrida in continua evoluzione, ma è anche il prodotto di 25 anni di ricerca e sviluppo ibrido pionieristico. L’obiettivo è far sì che questo modello mantenga il suo DNA “sportivo”, fondendo perfettamente l’efficienza e i vantaggi ambientali della guida elettrificata con un’esperienza entusiasmante al volante, aumentando il piacere di guida.”

“Inoltre, la Prelude testimonia la continua attenzione di Honda per lo sviluppo di propulsori ibridi, un passo fondamentale verso l’obiettivo del 100% di vendite di veicoli elettrici a batteria o a celle a combustibile di idrogeno entro il 2040.”