Husqvarna Mobility presenta la nuova generazione di TC 85, che dimostra il costante impegno dell’azienda nello sviluppo di minicross a due tempi ad alte prestazioni.

La moto è ora dotata di un telaio completamente rinnovato, che apporta significativi miglioramenti in termini di maneggevolezza e stabilità. Anche il motore ha subito aggiornamenti, risultando ancora più potente ai bassi e medi regimi, e sono stati introdotti nuovi componenti per migliorare l’esperienza in pista di tutti i giovani piloti. Tra questi vi sono il nuovo monoammortizzatore WP, il forcellone e le sovrastrutture. Per completare il restyling, nuove grafiche in linea con i modelli “full-size” conferiscono un aspetto moderno e coerente con il resto della gamma.

Rispecchiando la struttura delle moto full-size, l’ammortizzatore WP XACT è più corto di 16 mm e, per garantire un comportamento più equilibrato, è montato sul tubo superiore del telaio. Questo porta a una maggiore stabilità per la TC 85 e rappresenta un enorme vantaggio sui percorsi accidentati e sui grandi salti. Inoltre, l’angolo del cannotto di sterzo è stato ridotto di mezzo grado e lo stesso cannotto è posizionato 6 mm più vicino al centro del telaio, per migliorare la tenuta in curva e soprattutto la velocità in uscita dalle curve.

Il motore a 2 tempi da 85 cc beneficia di diversi nuovi componenti, tutti introdotti per creare una maggiore potenza ai bassi e medi, senza sacrificare le prestazioni ai massimi regimi. Gli aggiornamenti includono una nuova testa, la candela, l’accensione e lo scarico, mentre le regolazioni del carburatore Keihin sono state modificate di conseguenza. Infine, rispetto alla generazione precedente, il motore è stato ruotato di tre gradi verso l’alto nella parte anteriore e, facendo perno sullo stesso punto di montaggio del forcellone, il peso è distribuito in modo più efficace, per migliorare in curva e sui salti.

Nuovo anche il forcellone, più leggero di 300 g grazie a un processo di fusione perfezionato. Combinato con il nuovo telaio e con il nuovo mono, contribuisce a ridurre l’altezza complessiva della TC 85. Queste modifiche, introdotte insieme alle nuove plastiche ancora più ergonomiche, garantiscono ai giovani piloti una maggiore facilità di movimento sulla moto, che ispira fiducia e consente loro di gareggiare con un controllo migliore in tutte le condizioni.