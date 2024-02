Husqvarna: prestazioni superiori con “Connectivity Unit Offroad”

Husqvarna presenta la nuova Connectivity Unit Offroad, un pacchetto elettronico in grado di migliorare notevolmente le prestazioni dei modelli FC 250 e FC 450, sia MY24 che MY23. Già installata di serie sui modelli FC 250 e FC 450 Rockstar Edition, una volta abbinata all’app “Ride Husqvarna Motorcycles”, la CUO consente di personalizzare il comportamento del motore in base allo stile di guida e alle caratteristiche del tracciato. Amatori e professionisti potranno inoltre giovare dei preziosi consigli contenuti nell’app per settare al meglio le sospensioni WP della propria Husky da cross.

Fissata al fodero destro della forcella WP XACT AER da 48 mm e gestibile attraverso lo smartphone, la Connectivity Unit Offroad consente di attivare, personalizzare e salvare facilmente le mappe motore presenti all’interno della sezione “ENGINE”, così da variare la risposta del gas a seconda del terreno sul quale si guida (sabbia, fango, terreno duro, ecc.). I piloti possono inoltre intervenire sul freno motore, sul Launch e sul Traction Control, nonché sulla sensibilità del Quickshifter, per un’esperienza di guida davvero immersiva.Oltre a offrire diverse impostazioni delle mappe motore, l’app include consigli utili per il setup delle sospensioni, così da garantire ai piloti il miglior assetto su ogni tipo di circuito.

Inoltre, il sensore GPS annegato nel parafango anteriore registra ogni sessione in pista e consente di analizzare le proprie prestazioni con la funzione RIDER, sempre presente all’interno dell’app Ride Husqvarna Motorcycles e gestita da LITPro. Questa funzione è un plus per chi è a caccia delle linee più veloci e per tutti i piloti che vogliono abbassare il loro tempo sul giro.

Tutti i settaggi possono essere salvati nel “garage virtuale” presente nell’app, sarà così possibile accedere rapidamente alle informazioni relative alla propria moto – o alle proprie moto in caso se ne possegga più di una – in qualsiasi momento.

La nuova Connectivity Unit Offroad è disponibile presso tutti i Concessionari Husqvarna Motorcycles al prezzo di 149 euro (IVA inclusa), mentre è possibile acquistare il kit completo che comprende la CUO, il parafango anteriore e il sensore GPS al prezzo di 239 euro IVA inclusa.

La funzione RIDER è disponibile su Google Play Store e Apple App Store al costo di 69,99 euro con abbonamento annuale e viene offerto un periodo di prova di quattro settimane. Il prezzo dell’abbonamento può variare da Paese a Paese.