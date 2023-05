Hyundai e Sony Pictures insieme per la terza volta

Hyundai e Sony Pictures hanno nuovamente unito le forze per una collaborazione di grande impatto nel contesto del film di animazione “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Questa partnership si focalizza sull’integrazione di uno straordinario veicolo concettuale elettrico chiamato EV Prophecy, il quale rappresenta la visione della mobilità futura di Hyundai.

Tutto ebbe inizio nel 2020 quando Hyundai siglò una partnership promozionale globale con Sony Pictures per condividere la propria visione della mobilità, incentrata sull’essere umano e basata sull’innovazione tecnologica e di prodotto. “Spider-Man: Across the Spider-Verse” rappresenta la terza tappa di questa collaborazione, seguendo il successo di “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) e “Spider-Man: No Way Home” (2021), in cui hanno recitato anche i modelli IONIQ5 e TUCSON, nonché “Uncharted” (2022), che ha incluso il concept Beast ispirato a TUCSON e diverse vetture di serie.

Nel nuovo film, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire da giugno, il pubblico potrà ammirare la “Flying Prophecy”, una versione speciale dell’auto concettuale che ha ispirato il design dell’IONIQ6. Inoltre, sarà possibile ammirare anche l'”Electrified Streamliner”, veicolo che recentemente ha conquistato tre importanti premi: il World Car of the Year, il World Electric Vehicle e il World Car Design of the Year, oltre all’iF Design Award Gold.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” presenterà inoltre alcuni dei progetti di mobilità futura su cui Hyundai sta attualmente lavorando per trasformare le città. Tra questi progetti troviamo la mobilità aerea avanzata (AAM), una nuova forma di trasporto che sfrutta lo spazio aereo per ridurre i tempi di spostamento, i Purpose-Built Vehicles (PBV), dispositivi ecologici di mobilità urbana in grado di adattarsi a diversi stili di vita, e l’Hub, uno spazio dedicato alla gestione della mobilità e delle attività comunitarie. Non va inoltre dimenticato il robotaxi a guida autonoma, ispirato al primo modello di Hyundai, il Pony. Tutto ciò si svolge nell’affascinante scenario di “Nueva York”, città dell’Spider-Verse nel 2099.

Hyundai e Sony Pictures stanno anche collaborando a una campagna di marketing globale multicanale, che verrà lanciata tra maggio e luglio. Questa campagna includerà uno spot televisivo animato con Spider-Man insieme a IONIQ6 e IONIQ5, accompagnato dalla nuova canzone prodotta da Metro Boomin. Inoltre, saranno creati contenuti a tema Spider-Verse da condividere sui social media, una mostra promozionale offline e un video di backstage che racconterà sia l’idea di mobilità futra di Hyundai, sia la storia della collaborazione tra Hyundai e Sony nel processo di produzione del film.

La campagna di marketing sarà un’occasione unica per coinvolgere il pubblico di tutto il mondo e far conoscere la visione di Hyundai sulla mobilità del futuro. Lo spot televisivo animato, con la partecipazione di Spider-Man, IONIQ6 e IONIQ5, catturerà l’attenzione degli spettatori, mentre la coinvolgente colonna sonora prodotta da Metro Boomin renderà l’esperienza ancora più coinvolgente.