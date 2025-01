I nuovi sviluppi sul caso Ramy, Trump giura a washington: domani sera a “È sempre Cartabianca”

Martedì 21 gennaio, alle 21:20 su Retequattro, Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata di “È sempre Cartabianca”, il talk di approfondimento firmato Videonews. Al centro della serata, due temi di grande attualità: l’evoluzione dell’inchiesta sulla tragica morte di Ramy Elgaml e il secondo insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Le indagini sulla morte di Ramy Elgaml

Nella prima parte del programma, verranno analizzate le ultime novità sull’inseguimento che ha portato alla morte del giovane Ramy Elgaml. Secondo indiscrezioni dalla Procura, emergono le prime valutazioni sulle responsabilità legate agli eventi di quella notte. Gli esperti di cronaca e giustizia presenti in studio discuteranno l’attesa per i risultati della consulenza cinematica, cruciale per ricostruire con precisione i momenti salienti e chiarire eventuali omissioni o abusi.

Occhi su Washington: Trump bis alla Casa Bianca

Nella seconda parte, riflettori puntati sulla politica internazionale. Con una cerimonia solenne, Donald Trump ha ufficialmente inaugurato la sua seconda presidenza negli Stati Uniti. Presente all’evento anche la premier italiana Giorgia Meloni, unica leader europea ad assistere di persona al giuramento. Quali saranno i primi passi del tycoon, tornato alla guida della nazione più potente del mondo? In studio, analisti e politologi valuteranno l’impatto delle sue prime decisioni, sia sul piano interno sia nei rapporti con l’Europa e il resto del mondo.